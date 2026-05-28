Vége egy korszaknak? Eladhatják a Fradi futballcsapatát

De ha valóban felmerülne az eladás kérdése, mennyit érhetne a Fradi? És egyáltalán: hogyan lehet beárazni egy klubot, amely egyszerre sportvállalkozás, márka, szurkolói közösség és üzleti gépezet?

Mi lesz a Fradival? Mindenki ezt találgatja most

Mennyit érthet a Fradi?

A legtöbb szurkoló elsőként a játékoskeret értékére gondolna. Ebben a Ferencváros toronymagasan vezeti a magyar mezőnyt: a Transfermarkt adatai szerint a keret jelenlegi becsült piaci értéke 44,9 millió euró, vagyis nagyjából 18 milliárd forint.

Csakhogy egy klub értéke ennél jóval összetettebb kérdés. A futballvilágban egy tulajdonos nem pusztán futballistákat vásárol meg. Fizet a márkanévért, a bevételtermelő képességért, a szurkolótáborért, a nemzetközi kapcsolatrendszerért, a szponzorációs potenciálért, az utánpótlásért és a sportági pozícióért is.

Ebben a tekintetben a Fradi magyar viszonylatban külön ligában játszik. Az FTC Labdarúgó Zrt. az elmúlt években olyan gazdasági méretet épített fel, amelyhez itthon alig akad hasonló.

A társaság bevétele 2024-ben megközelítette a 20 milliárd forintot, miközben a vállalat végül nyereséggel zárta az évet. Az értékesítésből származó bevételek meghaladták a 10 milliárd forintot, miközben jelentős tételt képviselnek a nemzetközi szereplésből, támogatásokból és kereskedelmi forrásokból származó bevételek is. Ez azért fontos, mert egy futballklub értékelésénél a befektetők gyakran a bevételi értékek mellett a klub márkaerejét és a növekedési potenciált vizsgálják. És ezen a ponton válik igazán érdekessé a Ferencváros.

A zöld-fehérek évek óta gyakorlatilag monopolhelyzetben vannak a magyar futball tetején. Rendszeres európai kupaszereplők, stabilan jelen vannak az UEFA-sorozatokban, és rendre jelentős pénzdíjakat termelnek ki. Egy sikeres európai szezon milliárdos pluszbevételt jelenthet, ami a régió klubjai számára is komoly vonzerő. Nem véletlen, hogy a Fradi ma már inkább közép-európai futballprojektként működik, mint klasszikus NB I-es csapatként.

Ehhez jön hozzá a brandérték. A Ferencváros messze a legismertebb és legnagyobb szurkolói bázissal rendelkező magyar klub, országos ismertséggel, erős identitással és komoly kereskedelmi potenciállal. Egy befektető számára ez különösen fontos: sok klubnak van stadionja és játékoskerete, de valódi, évtizedek alatt felépült márkája jóval kevesebbnek.

Persze az értékelést bonyolítja, hogy a magyar futball sajátos környezetben működik. Az épp aktuális állami kapcsolatok, a támogatási rendszer, az infrastruktúra-finanszírozás és a politikai háttér mind olyan tényezők, amelyek egy esetleges vevő számára egyszerre jelenthetnek előnyt és kockázatot. Éppen ezért nehéz pontos számot mondani arra, mennyit érhetne az FTC.