Vége egy korszaknak? Eladhatják a Fradi futballcsapatát

De ha valóban felmerülne az eladás kérdése, mennyit érhetne a Fradi? És egyáltalán: hogyan lehet beárazni egy klubot, amely egyszerre sportvállalkozás, márka, szurkolói közösség és üzleti gépezet?
Mennyit érthet a Fradi?
A legtöbb szurkoló elsőként a játékoskeret értékére gondolna. Ebben a Ferencváros toronymagasan vezeti a magyar mezőnyt: a Transfermarkt adatai szerint a keret jelenlegi becsült piaci értéke 44,9 millió euró, vagyis nagyjából 18 milliárd forint.
Csakhogy egy klub értéke ennél jóval összetettebb kérdés. A futballvilágban egy tulajdonos nem pusztán futballistákat vásárol meg. Fizet a márkanévért, a bevételtermelő képességért, a szurkolótáborért, a nemzetközi kapcsolatrendszerért, a szponzorációs potenciálért, az utánpótlásért és a sportági pozícióért is.
Ebben a tekintetben a Fradi magyar viszonylatban külön ligában játszik. Az FTC Labdarúgó Zrt. az elmúlt években olyan gazdasági méretet épített fel, amelyhez itthon alig akad hasonló.
A társaság bevétele 2024-ben megközelítette a 20 milliárd forintot, miközben a vállalat végül nyereséggel zárta az évet. Az értékesítésből származó bevételek meghaladták a 10 milliárd forintot, miközben jelentős tételt képviselnek a nemzetközi szereplésből, támogatásokból és kereskedelmi forrásokból származó bevételek is. Ez azért fontos, mert egy futballklub értékelésénél a befektetők gyakran a bevételi értékek mellett a klub márkaerejét és a növekedési potenciált vizsgálják. És ezen a ponton válik igazán érdekessé a Ferencváros.
A zöld-fehérek évek óta gyakorlatilag monopolhelyzetben vannak a magyar futball tetején. Rendszeres európai kupaszereplők, stabilan jelen vannak az UEFA-sorozatokban, és rendre jelentős pénzdíjakat termelnek ki. Egy sikeres európai szezon milliárdos pluszbevételt jelenthet, ami a régió klubjai számára is komoly vonzerő. Nem véletlen, hogy a Fradi ma már inkább közép-európai futballprojektként működik, mint klasszikus NB I-es csapatként.
Ehhez jön hozzá a brandérték. A Ferencváros messze a legismertebb és legnagyobb szurkolói bázissal rendelkező magyar klub, országos ismertséggel, erős identitással és komoly kereskedelmi potenciállal. Egy befektető számára ez különösen fontos: sok klubnak van stadionja és játékoskerete, de valódi, évtizedek alatt felépült márkája jóval kevesebbnek.
Persze az értékelést bonyolítja, hogy a magyar futball sajátos környezetben működik. Az épp aktuális állami kapcsolatok, a támogatási rendszer, az infrastruktúra-finanszírozás és a politikai háttér mind olyan tényezők, amelyek egy esetleges vevő számára egyszerre jelenthetnek előnyt és kockázatot. Éppen ezért nehéz pontos számot mondani arra, mennyit érhetne az FTC.
Ha pusztán a keretértékből indulnánk ki, 18 milliárd forint környékén járnánk. De a nemzetközi futballpiacon a klubeladások ritkán állnak meg a játékosok becsült árcédulájánál. A bevételek, a márka és a piaci pozíció miatt a teljes vállalkozás értéke ennek többszöröse is lehet.
Szaúdi befektető jöhet?
Itt jönnek képbe az elmúlt napok pletykái. A Ferencvároshoz köthető közösségi oldalak és klubközeli források arról írtak, hogy
a vezetés állítólag külföldi – egyes hírek szerint szaúdi – befektetőkkel folytathat egyeztetéseket.
Más sajtóértesülések Kubatov Gábor esetleges távozását, illetve vezetői átrendeződést vetettek fel (csütörtökön, azaz ma tartják a Ferencváros éves rendes közgyűlését, ahol sok kérdésre választ kaphatunk). Fontos ugyanakkor hangsúlyozni: ezeket az értesüléseket hivatalosan nem erősítették meg, ezért egyelőre pletykaszinten kell kezelni őket.
A kérdés azonban ettől még izgalmas marad: vajon lenne-e vevő a Fradira? A rövid válasz: valószínűleg igen.
Egy régiós domináns klub, stabil nemzetközi jelenléttel, közel 20 milliárdos éves bevétellel, erős márkával és jelentős szurkolói háttérrel önmagában is érdekes befektetési célpont lehet. Különösen egy olyan korszakban, amikor közel-keleti és amerikai tőke egyre agresszívebben keresi a futballpiaci lehetőségeket Európában.
A valódi kérdés inkább az, hogy mennyi lenne az az összeg, amelynél a Ferencváros jelenlegi, esetleg jövőbeli tulajdonosi köre egyáltalán hajlandó lenne tárgyalóasztalhoz ülni. Mert bár hivatalos eladási szándékról nincs szó, egy dolog biztos: ma Magyarországon nincs még egy futballvállalkozás, amely akár csak megközelítőleg annyit érne, mint az FTC Labdarúgó Zrt.
