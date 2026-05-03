Mariano Gómez már három állampolgársággal is rendelkezik, miután az argentin és a spanyol után megkapta a magyart is. A Fradi védője nem kertelt amikor a válogatottságról kérdezték.
A Fradi védőjével erősít a magyar válogatott?
A Ferencvárosi TC januárban igazolt védője már rendelkezik magyar állampolgársággal, és mivel korábban még nem lépett pályára válogatottban, megnyílhat előtte az út a nemzeti csapatba. Mariano Gómez a Fradi Zóna adásában - amelyről az m4sport.hu számolt be - beszélt arról, milyen érzés volta magyarként pályára lépni a Fradiban.
„Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában” – ecsetelte Gómez.
Arra a kérdésre, mit jelente számára a magyar válogatottban pályára lépni, annyit mondott:
ezért dolgozom, jó úton haladok, ez is lehet a végső cél számomra, igyekszem így folytatni”.
Az m4sport.hu nem megerősített információi szerint Gómez nem rendelkezik magyar felmenőkkel. Abban az esetben, ha ez valóban így van, csak akkor léphetne pályára Marco Rossi válogatottjában, ha megszakítás nélkül öt évet játszik Magyarországon.