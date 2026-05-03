Mariano Gómez már három állampolgársággal is rendelkezik, miután az argentin és a spanyol után megkapta a magyart is. A Fradi védője nem kertelt amikor a válogatottságról kérdezték.

A Fradi védőjével erősít a magyar válogatott?

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A Ferencvárosi TC januárban igazolt védője már rendelkezik magyar állampolgársággal, és mivel korábban még nem lépett pályára válogatottban, megnyílhat előtte az út a nemzeti csapatba. Mariano Gómez a Fradi Zóna adásában - amelyről az m4sport.hu számolt be - beszélt arról, milyen érzés volta magyarként pályára lépni a Fradiban.

„Extra motivációt jelentett, nagyon pozitív dolgok értek Magyarországon, nagyon sok szeretetet kapok mind az utcán, mind a médiában” – ecsetelte Gómez.