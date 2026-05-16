„Ez nyilván nekem nagyon nehéz döntés, mert mindkét csapatban játszottam és mindkét csapat közel áll hozzám. Győr a második otthonom, itt lettem profi játékos, itt fejeztem be a pályafutásomat. A Fradival bajnoki címet nyertem, de ebben a pillanatban egy picit hazahúz a szívem és azt mondom, hogy ha választanom kéne, akkor az ETO bajnoki címének örülnék jobban, főleg úgy, hogy a Ferencváros már megnyerte a Magyar Kupát” – osztotta ki a trófeákat Priskin Tamás, aki szerint a „Győr kezében van a bajnoki cím sorsa”.

Priskin Tamás mindkét bajnokesélyes csapatban megfordult, a Fradi bajnokcsapatának is tagja volt

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Priskin Tamás játszott a Győrben és a Fradiban is, de nem kérdés, kinek szurkol

„A Győr idegenben játszik, a Ferencváros otthon, de én azt mondom, hogy mindkét csapatnak nagyon nehéz dolga lesz. A Győr játékát elnézve, nagyon magabiztos volt a csapat és nagyon-nagyon kiegyensúlyozott. Ha ezt a játékot tudják nyújtani, akkor megnyerik a mérkőzést. A másik oldalon a Ferencvárosról tudjuk, hogy egy nagyszerű csapatról beszélünk, nagyon sok ilyen kiélezett mérkőzésen vannak túl, én is nagyon várom ezt a két mérkőzést” – mondta a korábbi gólvágó, akit az időjárásról is kérdeztünk, hiszen esőt jósolnak szombat délutánra.