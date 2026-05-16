„Ez nyilván nekem nagyon nehéz döntés, mert mindkét csapatban játszottam és mindkét csapat közel áll hozzám. Győr a második otthonom, itt lettem profi játékos, itt fejeztem be a pályafutásomat. A Fradival bajnoki címet nyertem, de ebben a pillanatban egy picit hazahúz a szívem és azt mondom, hogy ha választanom kéne, akkor az ETO bajnoki címének örülnék jobban, főleg úgy, hogy a Ferencváros már megnyerte a Magyar Kupát” – osztotta ki a trófeákat Priskin Tamás, aki szerint a „Győr kezében van a bajnoki cím sorsa”.
Priskin Tamás játszott a Győrben és a Fradiban is, de nem kérdés, kinek szurkol
„A Győr idegenben játszik, a Ferencváros otthon, de én azt mondom, hogy mindkét csapatnak nagyon nehéz dolga lesz. A Győr játékát elnézve, nagyon magabiztos volt a csapat és nagyon-nagyon kiegyensúlyozott. Ha ezt a játékot tudják nyújtani, akkor megnyerik a mérkőzést. A másik oldalon a Ferencvárosról tudjuk, hogy egy nagyszerű csapatról beszélünk, nagyon sok ilyen kiélezett mérkőzésen vannak túl, én is nagyon várom ezt a két mérkőzést” – mondta a korábbi gólvágó, akit az időjárásról is kérdeztünk, hiszen esőt jósolnak szombat délutánra.
„Amikor én is játszottam, az esővel annyira nagy problémám nem volt, inkább a szél tudja jobban befolyásolni a játék alakulását. Az eső az annyira nem tudja meggátolni a játékot, sőt, inkább gyorsítja, de jobb lett volna a szurkolók szempontjából is, ha az időjárás kedvezőbb lett volna, de most ilyen körülmények között kell majd megmérkőzni a csapatoknak.”
Priskin Tamást arról is megkérdeztük, mit szól ahhoz, hogy a „magyar foci érdekében sokak szerint a Fradinak kellene a Bajnokok Ligájában indulnia, miközben jó lenne, ha megtörne az egyeduralma.
„Az, hogy a Győr kihívója lett a Ferencvárosnak, az nagyon jót tett a magyar bajnokságnak és a magyar futballnak. Az elmúlt időszakban a Ferencváros egyeduralkodó volt, és zsinórban hétszer nyerte meg a bajnoki címet. Én mindig azt mondom, hogy az adott bajnok megérdemli azt, hogy a Bajnokok Ligájában induljon. A Ferencvárosnak volt egy olyan lehetősége, hogy azonnal főtáblára juthatott volna, de ez elszállt. Ha a Győr megnyeri a bajnokságot, akkor ők is nagyszerűen helyt tudnak állni a kupasorozatban. Láthattuk az elmúlt nyáron is, hogy a Konferencialiga csoportköréről csak egy hajszállal maradtak le a Rapid Wien ellen. Azt is láttuk, hogy a Fradi az idei szezonban nagyszerűen menetelt az Európa Ligában, úgyhogy bárki is lesz a bajnok, én biztos vagyok benne, hogy méltóképpen fogja képviselni a hazánkat” – tett hozzá Priskin, aki szerint a győrieknek „nem szabad figyelni a másik csapat eredményét, csak a saját mérkőzésükre kell összpontosítaniuk”, és azt is elárulta, hogy a győri főtéren nézte volna a meccseket, ha nem fújták volna le az eseményt.
Lovrencsics Balázs korábban szintén focizott a Fradi és a Győr csapatában, de neki inkább a fővárosiak felé húz a szíve
„Nyilván inkább a Ferencváros felé húz a szívem, jobban örülnék a Ferencváros bajnoki címének. Viszont nagyon simán benne, hogy nem a Fradi nyer, hiszen a Győr most nagyon össze van rakva. Csapatként nagyon együtt vannak, nem tudom elképzelni, hogy ők most botlanának. Nem a Kisvárdában nem érzem az erőt, hanem a Győrben érzem azt, hogy ők most annyira együtt vannak” – mondta Lovrencsics, aki szerint nemcsak az edzőn múlik a csapat sikere.
„Nyilván az edző személye is benne van, és az, hogy olyan játékosok lettek igazolva, akár télen, akár nyáron, akik megállják a helyüket. Csapatként szerepelnek, nagyon összeálltak. A játékosok minősége is jó, és minden posztra megtalálta Borbély Balázs azokat az embereket, azokat a játékosokat, akik ilyen meglepetéseredményt tudnak elérni. Szerintem ezzel nem számoltak ők sem, nem ez volt az elsődleges cél, de mindenképp kalapot kell emelni előttük, mert úgy néz ki, hogy nagyon közel vannak a történelmi sikerhez. Borbély Balázs egyébként nekem nem volt az edzőm, de csak jót hallottam róla” – mondta a most Soroksáron focizó csatár, aki elmondása szerint nem nagyon néz magyar futballt, de külföldit sem, meg tévét sem. „A Fradit valamilyen szinten követem, meg a nemzetközi meccseiket is, de most le fogok ülni szerintem a tévé elé.”
Hajszán Gyula, a Győr korábbi játékosa is elmondta a véleményét: szerinte mindkét csapat nyer, így kitart az ETO egypontos előnye.
Szombaton négy meccset rendeznek majd egy időben az NB I-ben, 17.15-kor kezdődik a DVSC–Újpest, a DVTK–Paks és a Kisvárda–Győr, valamint a Fradi–ZTE meccs is, utóbbi kettőt az Origo Sport a helyszínről követi majd.
