A Fradi-Zalaegerszeg és a Kisvárda-ETO mérkőzés helyszínén is felkészül a bajnokavatásra a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Az aranyéremért a Ferencváros és a Győr verseng, utóbbi sikerére van nagyobb esély, de a szövetség természetesen mindkét forgatókönyvre felkészült.

A Fradi és az ETO küzd az aranyéremért az NB I-ben

A két helyszín között közel 300 kilométer a távolság, az MLSZ Budapestre és Kisvárdára is visz az aranyérmekből, a vándorkupát viszont a győrieknek készíti be a szövetség.

„Az MLSZ az érintett klubokkal minden esetben egyeztet az éremátadás helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatban. Saját szabályzatait követve, de amennyire lehetséges, az érintettek – sokszor igen eltérő – elképzeléseihez igazodva szervezi meg az érmek átadását.

Többesélyes bajnoki véghajrá esetén természetesen minden helyszínen felkészül a megfelelő érmek átadására”

– nyilatkozott a Ripostnak Szabó Gergő, az MLSZ sajtófőnöke, aki azt is elárulta, hogy az NB I bajnokának járó vándorkupát mindig az utolsó forduló előtt élen álló klub kérésének megfelelő helyen készítik be.

Azt nem tudni, hogy az ETO hová kéri a kupát, ugyanis Győr 450 kilométerre fekszik Kisvárdától, ám valószínűleg így is inkább hazai környezetben ünnepelnének a klub játékosai és stábtagjai.

Az utolsó forduló előtt a Győr vezeti a bajnokságot.

Ha végül mégis a címvédő Fradi nyerné az NB I-et, akkor a zöld-fehérek csapatkapitánya a bajnokcsapat tulajdonában maradó üvegserleget vehetné át, a vándorserleget pedig később kapná meg a fővárosi klub.

A Ferencváros-ZTE és a Kisvárda-ETO találkozót is szombaton 17.15-től rendezik, a 66 pontos Győr a záróforduló előtt egyetlen ponttal előzi meg a Fradit.