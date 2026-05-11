Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Egy osztrák lap sem hagyta szó nélkül Magyar Péter botrányos kijelentését

Olvasta?

Hoppá! Ennyit kérnek egy kakaós palacsintáért – a 2026-os árak sokakat meglephetnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétvégén eldől, melyik csapat lesz a labdarúgó NB I bajnoka a 2025/2026-os idényben. Az utolsó fordulóban a Fradi a Zalaegerszeget fogadja, a Győr pedig a Kisvárda otthonában lép pályára, és az már kiderült, hogy az MLSZ melyik klubnak készíti be a vándorkupát.

A Fradi-Zalaegerszeg és a Kisvárda-ETO mérkőzés helyszínén is felkészül a bajnokavatásra a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). Az aranyéremért a Ferencváros és a Győr verseng, utóbbi sikerére van nagyobb esély, de a szövetség természetesen mindkét forgatókönyvre felkészült.

A Fradi és az ETO küzd az aranyéremért az NB I-ben
A Fradi és az ETO küzd az aranyéremért az NB I-ben
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi és az ETO verseng a bajnoki címért

A két helyszín között közel 300 kilométer a távolság, az MLSZ Budapestre és Kisvárdára is visz az aranyérmekből, a vándorkupát viszont a győrieknek készíti be a szövetség.

„Az MLSZ az érintett klubokkal minden esetben egyeztet az éremátadás helyszínével és egyéb körülményeivel kapcsolatban. Saját szabályzatait követve, de amennyire lehetséges, az érintettek – sokszor igen eltérő – elképzeléseihez igazodva szervezi meg az érmek átadását. 

Többesélyes bajnoki véghajrá esetén természetesen minden helyszínen felkészül a megfelelő érmek átadására” 

– nyilatkozott a Ripostnak Szabó Gergő, az MLSZ sajtófőnöke, aki azt is elárulta, hogy az NB I bajnokának járó vándorkupát mindig az utolsó forduló előtt élen álló klub kérésének megfelelő helyen készítik be.

Azt nem tudni, hogy az ETO hová kéri a kupát, ugyanis Győr 450 kilométerre fekszik Kisvárdától, ám valószínűleg így is inkább hazai környezetben ünnepelnének a klub játékosai és stábtagjai.

Az utolsó forduló előtt a Győr vezeti a bajnokságot.
Fotó: ETO FC Győr

Ha végül mégis a címvédő Fradi nyerné az NB I-et, akkor a zöld-fehérek csapatkapitánya a bajnokcsapat tulajdonában maradó üvegserleget vehetné át, a vándorserleget pedig később kapná meg a fővárosi klub.

A Ferencváros-ZTE és a Kisvárda-ETO találkozót is szombaton 17.15-től rendezik, a 66 pontos Győr a záróforduló előtt egyetlen ponttal előzi meg a Fradit.

  • Kapcsolódó cikkek
Így vette át a hőn áhított MK-trófeát Dibusz Dénes – videó
Kubatov Gábor segített megválaszolni, miért fütyülték ki Szalai Ádámot a Puskás Arénában
Megvan a dátum! Ekkor lép pályára a Fradi és a Győr az NB I utolsó fordulójában

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!