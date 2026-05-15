A meghívó nemcsak Joseph számára óriási elismerés, hanem érthetően a Fradinak is. A csatár az elmúlt időszakban stabil teljesítményt nyújtott, gyorsaságával és gólerős játékával többször is felhívta magára a figyelmet. A Fradi csatára Franciaországban, Párizsban született, de felmenői révén számíthat rá a haiti csapat.

Lenny Joseph, a Fradi támadója is mehet a vb-re

Fotó: Kurucz Árpád

A Fradi nem először ad játékost a vb-re

Haiti számára már önmagában a világbajnoki részvétel is komoly siker, ugyanakkor a válogatott szeretne meglepetést okozni a rendkívül erős kvartettben. Brazília természetesen a csoport favoritja, de Skócia és Marokkó ellen sem lesz egyszerű dolga a közép-amerikai együttesnek. A haiti válogatott egyik legnagyobb erőssége éppen a lelkesedés és a mentalitás lehet.

Lenny Joseph 2025 januárjában lett a Fradi játékosa, azóta 60 meccsen 22 gólt szerzett. Számára a torna különösen fontos lehet abból a szempontból is, hogy egy jó teljesítménnyel könnyedén felhívhatja magára nagyobb klubok figyelmét is.

Az NB I-ből Joseph mellett még a Puskás Akadémia játékosa, Laros Duarte (Zöld-foki Köztársaság) lehet ott a vb-n. A Fradiból az elmúlt években Aissa Laidouni (2022, Tunézia) és Muhamed Besics (2014, Bosznia) szerepelt világbajnokságon.