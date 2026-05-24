Robbie Keane döntésének háttere továbbra sem ismert, az viszont már hivatalos, hogy a jövőben nem az ír irányítja az FTC-t. A friss bajnok ETO FC Győr vezetőedzője is esélyes a Fradi kispadjára, de az eddigi tendenciát figyelembe véve, nem kizárt, hogy újra külföldi szakember irányítja majd a csapatot.

Ki legyen Robbie Keane utódja a Fradi kispadján?

Bombaként robbant a hír a hazai és nemzetközi sportsajtóban a hét folyamán: Robbie Keane felmondott, ezt a tényt pedig most hivatalos oldalán a Ferencvárosi TC is bejelentette. Az ír szakember 2025. január 6-án csatlakozott a Ferencvároshoz vezetőedzőként, 16 hónap után távozik. Közel másfél év alatt két trófeát tett a Fradi vitrinjébe: bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a csapattal. Vezetésével az Európai porondon előrelépett az FTC, az előző idényben az Európa-liga rájátszásában, a nyolcaddöntő kapujában búcsúzott a Viktoria Plzennel szemben, idén azonban már bejutott a legjobb tizenhat közé. A Ludogorec kiejtése után a Braga elleni párharc jelentette a végállomást.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor egy rövid Facebook-bejegyzésben búcsúzott és köszönte meg az ír edző munkáját. Keane hosszabb poszban köszönt el a Ferencvárostól. Úgy fogalmazott, „azt a döntést hoztam, hogy ezt az időszakot lezárom”, de hangsúlyozza, hogy az első pillanattól kezdve mindenki szeretettel fogadta, „öröm volt velük együtt dolgozni”.

Az élet azonban megy tovább, a csapatnak új edző után kell néznie. Az utóbbi időben a magyar sajtóban felröppent az ETO FC Győr sikeredzőjének neve. Borbély Balázst több szál is köti a klubhoz: Hajnal Tamással az 1. FC Kaiserslauternben csapattársak voltak, később pedig Borbély Hajnal hívására kezdte edzői pályáját a Ferencvárosnál. A dunaszerdahelyi születésű szakember volt az U17-es, az U19-es valamint a Fradi második csapatának az edzője is, ezt követően töltött két évet másodedzőként a DAC csapatánál, mielőtt átvette az ETO FC irányítását.

Borbély az M4 Sport Sportemberek című podcastjében beszélt azokról a pletykákról, melyek szerint esélyes az FTC vezetőedzői posztjára.

Komoly elismerés, fantasztikus érzés, ha az ember nevét egy ilyen patinás klubbal hozzák szóba, ez nemcsak azért történt, mert barátok vagyunk Hajnal Tamással, biztos volt ennek szakmai alapjai is, ez megtisztelő számomra. Nyilván, hogy mennyi annak a realitása, hogy ez valaha bekövetkezzen? Lehet… De hogy mikor, azt nem tudom”

— ecsetelte a helyzetet Borbély. A Győr vezetőedzője, néhány nappal később viszont már egészen eltérő választ adott. A Kisalföld készített hosszabb interjút Borbély Balázzsal.