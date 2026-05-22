Miután sajtóhírek szerint Robbie Keane benyújtotta felmondását, a klub hivatalos oldalán közölte, hogy távozik az egyszeres szerb válogatott támadó. A Fradi már el is búcsúzott Alekszandar Pesicstől.

Három év után távozik a Fradi csatára

A 34 éves, 1-szeres szerb válogatott csatár a Ferencváros színeiben 94 meccsen lépett pályára, ezeken 31 gólt jegyzett. Pesics két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a klubbal.

Pesics 2023 nyarán a Crvena zvezda csapatától érkezett az FTC-hez, és gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe, 21 percre volt szüksége, hogy megszerezze első gólját. A Fradi hivatalos honlapja arról ír, hogy a szurkolók a csatár Újpest ellen szerzett góljaira emlékeznek vissza legszívesebben. Összesen hat derbin lépett pályára és öt gólt szerzett.