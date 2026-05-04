A 247. NB I-es Újpest-Fradi felvezetése arról szólt, hogy ha a lila-fehér csapat pontot szerez, azzal lehetetlen helyzetbe hozza a bajnoki címért harcoló Ferencvárost, egy esetleges győzelemmel pedig azonnal bajnokot csinálhat a listavezető Győrből.
A találkozó azonban közel sem hozott óriási harcot, a Fradi mondhatni kisujjból rázta ki a győzelmet és megsemmisítő verést mért az Újpestre.
Az újpestieknél elszakadt a cérna a Fradi hengerelése után
A Fradi a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.
Ezt a statisztikát kimondani, de még inkább számom tartani is óriási kihívás, hát még olyasvalakinek, aki újpesti érzelmű. A vasárnapi derbin a harmadik bekapott gól után az újpestiek már rákezdtek a „k*rva gyenge, k*rva gyenge” rigmusra, majd a negyedik bekapott gól után levették a drapériákat a kerítésről.
Negyedórával a lefújás előtt az újpesti szurkolók egy nagyobb csoportja elhagyta az ultra-szektort, és megpróbálták megközelíteni a ferencvárosiakat, szerencsére azonban a rendőrség még időben közbelépett, így megakadályoztak egy hatalmas balhét. Ennek ellenére hosszú percekig állt a játék, ugyanis a rendőrök által visszaszorított újpestiek tűzijátékokat és egyéb pirotechnikai dolgokat dobáltak a fradisták felé.
Nem tudom, mi történt, de azt láttam, hogy a mi szurkolóink nagyon rendezettek voltak”
– mondta Robbie Keane, a Fradi edzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, míg Szélesi Zoltán, az Újpest trénere úgy fogalmazott, hogy a lelátói botránnyal neki nem kell foglalkoznia, de elhatárolódik tőle.
Egy szűk negyedórás kényszerszünetet követően a meccset be lehetett fejezni, a Fradi pedig a hosszabbításban lőtt még egy gyönyörű gólt, ezzel életben tartotta bajnoki reményeit.
Mikor fogja legyőzni az Újpest a Fradit?
A mérkőzés után Fenyő Noah, az Újpest játékosa csalódottan nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.
Ha az elején máshogy alakul a meccs, ha nem kapunk két gólt, hanem mi is lövünk egy-kettőt, akkor teljesen máshogy néz ki. Így most nagyon sz.rul néz ki a vége, de a két csapat között nincs ekkora különbség. Az első félidőben nekünk is voltak helyzeteink, de ezek nem mentek be, pedig teljesen más lett volna a mérkőzés. Nem vagyunk rossz úton, keményen dolgoztunk és ez után is úgy fogunk”
– mondta a 20 éves középpályás, aki úgy érzi, ez a súlyos vereség nem teszi zárójelbe azt, hogy Újpesten elindult valami.
Szélesi Zoltán, az Újpest edzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elismerte, hogy a Ferencváros megérdemelten nyert, a különbséget viszont nem érezte ekkorának a két csapat között.
A Fradi jobb csapat, de szorosabb meccsre számítottam. A helyzetkihasználásunk nem volt erős. Tegnap a srácok az edzésen szétrúgták a kaput, úgy, ahogy azt ma a Fradi játékosai tették. Úgy érzem, a játék képében nem volt benne ez a különbség, de végérvényesen a Fradi megérdemelte a győzelmet”
– vélekedett Szélesi, aki hangsúlyozta, hogy a Fradi 1.3-as xG-re rúgott öt gólt, vagyis rendesen felülteljesített a címvédő a Szusza Ferenc Stadionban.
„Tempóban mindenképpen fejlődnünk kell, mert dinamikai különbségek voltak a két csapat között. A játékosokat is fejleszteni kell. Amibe a Fradi belebotlott az gól lett, nálunk meg semmi. Arne Maier lehetősége nálam gólhelyzet, mint ahogy az is, amikor Gergényi Bence a beadásából három méterrel túlrúgta a belül érkező Sarkadi Kristófot. Az egyik oldalon ebből gólok jöttek, nálunk ezek helyzetek maradtak” – tette hozzá az Újpest edzője.
A Fradi legjobbja mindig azt hallja, hogy ki fognak kapni a derbin
A mérkőzés legjobbja Gruber Zsombor, a Fradi magyar válogatott támadója volt, aki három gólpasszal vette ki a részét az ötgólos győzelemből.
Mostanában mindig azt halljuk, hogy majd most fogunk kikapni. Úgy érzem, jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, onnantól pedig átfordult a meccs. Félidőben úgy voltunk vele, hogy rá kell rúgni még egyet. De végül hármat rúgtunk még, úgyhogy nagyon boldog vagyok”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt Gruber, aki boldog, hogy hasznos tagja a Fradinak.
„Nekem tök mindegy, hogy gólokkal vagy gólpasszokkal. A lényeg, hogy tudjam segíteni a csapatot, ez a legfontosabb. Próbálom mindig a maximumot kihozni magamból. Örülök, hogy így sikerült ez a mérkőzés” – tette hozzá a magyar válogatott támadó, aki bízik benne, hogy a Fradi a jövő hétvégén esedékes Magyar Kupa-döntőbe is hasonlóan áll majd bele.
A Fradi első gólját a norvég Kristoffer Zachariassen lőtte, aki 12. Újpest elleni derbijén a második találatát jegyezte.
Az ilyen kemény meccseken fontos az első gól, mert plusz löketet tud adni a csapatnak. Rég nem találtam már be a bajnokságban, úgyhogy ez plusz lendületet adott, akárcsak a szurkolóink támogatása”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt a norvég középpályás, akit kisebb sérülés miatt le kellett cserélni.
„Ezek a mérkőzések rettentően kemények, és hatalmas hangulat van. Ezt mindenki érzi, aki a pályán van. Ilyenkor a vezetést megszerző csapatra ráül egy kis nyugodtság, majd Kanikovszki második gólja adott nekünk egy kis löketet. A csapat nagyon profi teljesítményt nyújtott, még a megszakítás után is” – tette hozzá Zachariassen, aki elárulta, hogy kapott egy kisebb rúgást, de biztos benne, hogy a Magyar Kupa-döntőn bevethető állapotban lesz majd.
A Fradi edzője úgy érzi, a két megnyerhető trófeánál nem kell nagyobb motiváció
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Robbie Keane-t, a Fradi edzőjét az argentin Mariano Gómez honosításáról és a „magyar szabály” kijátszásáról kérdeztek. Az ír szakember azonban nem tudott érdemi információval szolgálni ezzel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy Gómez magyarosítása a klub döntése volt, neki semmi köze hozzá.
„Nagyon jól játszottunk, a gólok is jó időben jöttek. Különösen az első félidő végén Gavriel Kanikovszki találata. Aztán a második félidő elején is meg tudtuk lőni gyorsan a harmadik gólt, ami kulcsfontosságú volt” – mondta Robbie Keane, aki a vezetés ellenére nem volt elégedett csapata első félidei játékával.
A félidőben erős dolgokat mondtam, mert nem voltam megelégedve néhány egyéni teljesítménnyel. Ennek is láthattuk a foganatját a második félidőben. Mindig nagyon fontos egy nagy mérkőzés előtt egy győzelem, úgy gondolom, ez a mai maximálisan magabiztosságot adhat a játékosoknak a kupadöntő előtt. Ha már a motiváció: még mindig van esélyünk két trófeát nyerni. Ha ez nem motiválja az embert, akkor semmi”
– tette hozzá az ír szakember, akinek a csapata jövő szombaton a Zalaegerszeg ellen játszik Magyar Kupa-döntőt a Puskás Arénában, majd egy héttel később szintén a ZTE együttesét fogadja a bajnokság utolsó fordulójában.
