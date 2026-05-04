A 247. NB I-es Újpest-Fradi felvezetése arról szólt, hogy ha a lila-fehér csapat pontot szerez, azzal lehetetlen helyzetbe hozza a bajnoki címért harcoló Ferencvárost, egy esetleges győzelemmel pedig azonnal bajnokot csinálhat a listavezető Győrből.

A Fradi simán nyerte az Újpest elleni élet-halál derbit

Fotó: Kurucz Árpád

A találkozó azonban közel sem hozott óriási harcot, a Fradi mondhatni kisujjból rázta ki a győzelmet és megsemmisítő verést mért az Újpestre.

Az újpestieknél elszakadt a cérna a Fradi hengerelése után

A Fradi a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.

Ezt a statisztikát kimondani, de még inkább számom tartani is óriási kihívás, hát még olyasvalakinek, aki újpesti érzelmű. A vasárnapi derbin a harmadik bekapott gól után az újpestiek már rákezdtek a „k*rva gyenge, k*rva gyenge” rigmusra, majd a negyedik bekapott gól után levették a drapériákat a kerítésről.

Az újpesti szurkolókat a rendőröknek kellett megfékezniük

Fotó: Kurucz Árpád

Negyedórával a lefújás előtt az újpesti szurkolók egy nagyobb csoportja elhagyta az ultra-szektort, és megpróbálták megközelíteni a ferencvárosiakat, szerencsére azonban a rendőrség még időben közbelépett, így megakadályoztak egy hatalmas balhét. Ennek ellenére hosszú percekig állt a játék, ugyanis a rendőrök által visszaszorított újpestiek tűzijátékokat és egyéb pirotechnikai dolgokat dobáltak a fradisták felé.

Nem tudom, mi történt, de azt láttam, hogy a mi szurkolóink nagyon rendezettek voltak”

– mondta Robbie Keane, a Fradi edzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, míg Szélesi Zoltán, az Újpest trénere úgy fogalmazott, hogy a lelátói botránnyal neki nem kell foglalkoznia, de elhatárolódik tőle.

Egy szűk negyedórás kényszerszünetet követően a meccset be lehetett fejezni, a Fradi pedig a hosszabbításban lőtt még egy gyönyörű gólt, ezzel életben tartotta bajnoki reményeit.

Mikor fogja legyőzni az Újpest a Fradit?

A mérkőzés után Fenyő Noah, az Újpest játékosa csalódottan nyilatkozott az M4 Sport kamerája előtt.

Ha az elején máshogy alakul a meccs, ha nem kapunk két gólt, hanem mi is lövünk egy-kettőt, akkor teljesen máshogy néz ki. Így most nagyon sz.rul néz ki a vége, de a két csapat között nincs ekkora különbség. Az első félidőben nekünk is voltak helyzeteink, de ezek nem mentek be, pedig teljesen más lett volna a mérkőzés. Nem vagyunk rossz úton, keményen dolgoztunk és ez után is úgy fogunk”

– mondta a 20 éves középpályás, aki úgy érzi, ez a súlyos vereség nem teszi zárójelbe azt, hogy Újpesten elindult valami.