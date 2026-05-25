Mindenben megállapodtak a felek. A Fradi izraeli középpályása is elhagyja a magyar rekordbajnokot a nyári átigazolási időszakban.

Újabb távozó: mi lesz a Fradival?

Mohammed Abu Fani átigazolásával kapcsolatban maga a játékos menedzsere, Antony Theverin beszélt az M4 Sportnak. Információik szerint megszületett a megállapodás, az izraeli középpályás a Crvena zvezda csapatánál folytatja.

„Az elmúlt napokban további haladás történt az ügyben: olyannyira, hogy a felek azóta meg is állapodtak, ennek értelmében Abu Fani a Dejan Sztankovics irányította Crvena zvezda színeiben folytatja a pályafutását”

— írja az M4 Sport hivatalos oldala.

Ezt az értesülést megerősítette az izraeli sajtó is, a sport5.co.il arról írt, a Zvezda 1.5 millió euró körüli összeget fizet a Ferencvárosnak, Abu Fani pedig mintegy évi 750 ezer eurót kereshet majd.

Abu Fani 2023 nyarán szerződött az FTC-hez, összesen 116 meccsen lépett pályára, 14 gólt szerzett és 36 gólpasszt osztott ki. Kétszer nyert magyar bajnokságot, egyszer Magyar Kupát.

A szurkolók minden bizonnyal aggódva nézik a csapat körüli történéseket: a bajnoki cím elvesztése után a vezetőedző, Robbie Keane beadta felmondását, Alekszandar Pesics pedig Törökország felé vette az irányt.

