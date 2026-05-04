A címvédő Fradi hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött, miután Robbie Keane csapata 5-0-ra kiütötte vasárnap az ősi rivális Újpestet. Az FTC a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.

A Fradi elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára

Hogy érzi magát az Újpest-Fradi derbi után Kubatov Gábor?

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor természetesen boldog volt, hogy a zöld-fehérek elképesztő sorozata nem szakadt meg.

A veretlenségi széria folytatódik! 33 mérkőzés óta nem kaptunk ki a Derbin! Szép volt, fiúk!"

– írta a közösségi oldalán Kubatov Gábor.

Ezt követően az FTC elnöke még egy videót is feltöltött, amelyből kiderül, még nem mondtak le a bajnoki címről sem a címvédőnél.

„Még egy meccs van hátra a bajnokságból! Meg kell tenni mindent a bajnoki címért és reméljük, a szerencse is mellénk áll! Hajrá, Fradi!"

Az Újpest elleni sikerével tehát a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban Robbie Keane vezetőedző együttese a Zalaegerszeggel játszik a Groupama Arénában, míg a győriek a Kisvárda vendégei lesznek. Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél.