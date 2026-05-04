Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij most lebukott – kiderült mire mentek el az uniós milliárdok

Galéria

Ezt a retró galériát nem szabad kihagynia! Kattintson!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, a Ferencváros 5-0-ra győzött az Újpest vendégeként vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa. A Fradi elnöke, Kubatov Gábor nem meglepő módon boldogan értékelt a lefújást követően, és azt is kiemelte, az utolsó pillanatig bízniuk kell a bajnoki címben.

A címvédő Fradi hátránya továbbra is egy pont az éllovas Győr mögött, miután Robbie Keane csapata 5-0-ra kiütötte vasárnap az ősi rivális Újpestet. Az FTC a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.

A Fradi elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára
A Fradi elnöke, Kubatov Gábor nagyon büszke volt a csapatára
Fotó: fradi.hu

Hogy érzi magát az Újpest-Fradi derbi után Kubatov Gábor?

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor természetesen boldog volt, hogy a zöld-fehérek elképesztő sorozata nem szakadt meg.

A veretlenségi széria folytatódik! 33 mérkőzés óta nem kaptunk ki a Derbin! Szép volt, fiúk!"

– írta a közösségi oldalán Kubatov Gábor.

Ezt követően az FTC elnöke még egy videót is feltöltött, amelyből kiderül, még nem mondtak le a bajnoki címről sem a címvédőnél.

„Még egy meccs van hátra a bajnokságból! Meg kell tenni mindent a bajnoki címért és reméljük, a szerencse is mellénk áll! Hajrá, Fradi!"

Az Újpest elleni sikerével tehát a Ferencváros tartja a lépést a listavezetővel, s újra csak egy pont a hátránya az ETO mögött. Két hét múlva az utolsó fordulóban Robbie Keane vezetőedző együttese a Zalaegerszeggel játszik a Groupama Arénában, míg a győriek a Kisvárda vendégei lesznek. Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Ferencváros jobban áll a Győrnél.

Rosszkor lőtte szét a kaput az Újpest, megint összeomlott a Fradi ellen
Újabb honosított sztár a láthatáron? Fontos lépést tett a Fradi védője
Elképesztő botrány: a balhézó szurkolók miatt állt az Újpest-Fradi rangadó – videó
Robbie Keane beszélt az újpesti balhéról és a Fradi legújabb honosított játékosáról is

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!