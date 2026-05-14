"Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod..." Most azonban nem egy szülinapi buli kapcsán jutott ez eszünkbe, hanem a Fizz Liga 33., utolsó fordulójáról, amelyben a tabellát 66 ponttal vezető Győr a Kisvárda vendége lesz vasárnap délután, míg a címvédő Fradi, amely 65 ponttal áll, hazai pályán fogadja a Magyar Kupa-döntős ellenfelét, a ZTE-t. Minden körülmény adott egy elképesztően izgalmas naphoz, hiszen a győrieknek a saját kezükben a sorsuk, ugyanakkor egy botlással már a Ferencváros kerülhet nyeregbe, és védheti meg ismét a bajnoki elsőségét (pontegyenlőség esetén is az FTC lenne a nyerő a több bajnoki győzelme miatt).

A Fradi és az ETO küzd az aranyéremért az NB I-ben

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi érdekes poszttal indította a csütörtök reggelt

"Reggeli, kávé, Fradi. Nem is indulhatna jobban a nap! " – írja a magyar bajnok a lenti posztja mellé, amelyen a klub kabalaállata, a Fradi-sas fogja a reggeli kávéját a Groupama Arénában. A poszt alatti első komment is a Fradié: "Mitől kezdődik jól a napotok?". A szurkolók pedig meg is írták, kinek mitől szép a napindítása.