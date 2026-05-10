A szombat esti Fradi-Zalaegerszeg Magyar Kupa-döntő első kilencven perce finoman fogalmazva nem hozott magas színvonalú játékot. A találkozó rendes játékideje úgy pergett le, hogy egyik csapat kapusának sem kellett komoly védést bemutatnia.

Fotó: Kurucz Árpád

A hosszabbításban aztán rendesen felpörögtek az események. A Fradi előbb kapott egy véleményes tizenegyest, amit aztán Gundel-Takács Bence, a Zalaegerszeg kapusa védeni tudott, azonban kihagyott lehetőség nem fogta meg a fővárosi csapatot és végül a belga Toon Raemaekers 111. percben lőtt bombagóljával megszerezte a győztes gólt.

A Fradi ezzel megnyerte fennállása 25. Magyar Kupa-trófeáját, győzelmével pedig biztossá vált, hogy a következő szezonban legalább az Európa-liga selejtezőjében indulhat.

Nagyon boldog vagyok, hogy végül megszereztük a trófeát, rengeteg energiába és munkába került mindenkinek. Mindkét csapat számára nehéz meccs volt. Jól futballoznak, ezt tudtuk előre. Gyors játékosaik vannak elöl, ezért minden kontratámadásuk veszélyes volt. Szerintem viszont nekünk voltak nagyobb helyzeteink, így összességében úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk”

– mondta a mérkőzés után a vegyeszónában Toon Raemaekers, a Ferencváros győztes góljának szerzője.

„Láttam, hogy Abu Fani elindul a szöglethez, és úgy éreztem, szabadon vagyok, ezért kértem a labdát, majd rálőttem. Nem is tudom pontosan, hogyan kötött ki a hálóban, de óriási megkönnyebbülést éreztem, nagyon boldog voltam” – elevenítette fel a találatát a belga védő, aki elárulta, hogy nem egy begyakorolt figuráról van szó, hanem csak így hozta a játékhelyzet.

Fotó: Kurucz Árpád

A Fradi a Magyar Kupát megnyerte, a bajnokságban viszont egy pont a hátránya a listavezető ETO FC Győr mögött, így az utolsó fordulóban már nincs a saját kezében a sorsa.

Most élveznünk kell ezt a pillanatot, mert mindenki nagyon keményen dolgozott érte. Ünneplünk egy kicsit, aztán jön a következő feladat. A bajnoki cím megnyeréséhez szükségünk van rá, hogy Kisvárda is megtegye, amit kell, nekünk pedig le kell győznünk a Zalaegerszeget”

– tette hozzá a 25 éves Raemaekers, aki a pályafutása során először nyert trófeát.