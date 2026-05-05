Mariano Gómez a téli átigazolási időszakban érkezett a Fradihoz, és bár teljesítményével rövid idő alatt hasznos tagja lett a keretnek, a honosítása így is meglepetés.

A Fradi játékosa, Mariano Gómez magyar állampolgárságot kapott

Mindenkit meglepett a Fradi a váratlan honosítással?

Az argentin játékosnak – a jelenlegi információk szerint – nincs magyar felmenője, így különösen szokatlan, hogy ilyen gyorsan magyar állampolgárságot kapott.

A hatályos szabályok alapján magyar állampolgárságot az kaphat, aki legalább nyolc éve folyamatosan Magyarországon él,

biztos megélhetéssel és lakhatással rendelkezik, büntetlen előéletű, valamint sikeres alkotmányos alapismeretek vizsgát tesz, és magyar nyelven is képes kommunikálni. Gómez esetében azonban több feltétel is kérdéses: a magyarországi tartózkodási idő például még nem éri el a szükséges időtartamot, és a nyelvtudása sem tekinthető magabiztosnak.

Kivételes eljárás is létezik

A szabályozás ugyanakkor lehetőséget ad úgynevezett „nemzeti érdekből” történő honosításra is. Ez akkor alkalmazható, ha a kérelmező tudományos, gazdasági vagy sportértéke kiemelkedő, és Magyarország számára különösen fontos. Ilyen esetben a döntést a köztársasági elnök hozza meg, javaslat alapján.

Gómez esetében azonban sokak szerint nehéz lenne egyértelműen nemzeti érdeknek minősíteni az ügyet, még akkor is, ha az elmúlt hónapokban stabil teljesítményt nyújtott a Ferencvárosban.

MLSZ: nem is tudtak az ügyről

A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség állítása szerint nem is értesült előzetesen a kezdeményezésről.

Mariano Gómez magyar állampolgárságának megszerzése a Magyar Labdarúgó Szövetség bevonása és tájékoztatása nélkül történt. Az elmúlt másfél évtizedben több labdarúgó játékos adott be honosítási kérelmet,

amelyeknél az eljáró szervek nem minden esetben, de több alkalommal kikérték az MLSZ szakmai álláspontját a kérelemről. Az MLSZ elnökségének határozata szerint egy külföldi labdarúgó honosítási kérelmét a szövetség akkor támogatja, ha a játékos NB I-ben vagy NB II-ben játszik, és a FIFA vonatkozó szabályzata alapján beválogatása esetén játszhat valamely korosztályos vagy felnőtt magyar nemzeti válogatottban" – válaszolta a szövetség a Blikk kérdésére.