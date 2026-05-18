A Fradinak sorozatban hét bajnoki cím után kellett az ezüsttel beérnie, míg az ETO FC Győr története során ötödik alkalommal lett magyar bajnok az NB I-ben.
Mi okozta a Fradi vesztét?
A legfontosabb tanulság: a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése, és így a kettős terhelés nem volt jó hatással a bajnoki meccsekre, főleg hazai pályán elveszített találkozók, az alsóházi csapatok elleni botlások és a furcsa őszi hullámvölgy döntötte el az elsőség sorsát.
A Fradi idegenben kiválóan szerepelt: 17 vendégmeccséből 12-t megnyert, csak kétszer kapott ki, és 39 pontot szerzett. Ez volt az NB I legjobb idegenbeli mérlege. A problémát a Groupama Aréna jelentette, ahol öt vereség is becsúszott, és csak 29 pont jött össze 16 találkozón. Összehasonlításképpen: az ETO otthon 34 pontot gyűjtött.
Hogy ez az MLSZ magyar ajánlásának, vagy a nemzetközi kupaszereplés számlájára írható?
Érdekesség, hogy a szezon első figyelmeztető jelei már nyáron megjelentek. A Fradi a BL-selejtezőben az örmény Noah elleni idegenben siker (1-2) után csak 1-1-es döntetlenre volt képes az MTK otthonában. Ezt követően jött a bolgár Ludogorec elleni párharc, amit ugyancsak sikerrel vett Robbie Keane együttese, de a hazai visszavágót követően az FTC fájó vereséget szenvedett a Puskás Akadémia (1-2) ellen a Groupama Arénában.
A Qarabag elleni, elveszített BL-playoff után sem állt össze igazán a csapat, ezt jól mutatta a kieső DVTK elleni meglepő hazai 2-2-es döntetlen. Az ősz nagy mélyrepülése az Európa-liga főtáblája alatt érkezett. Míg az El-ben menetelt a Fradi, addig otthon jöttek a botlások.
A Genk és a Salzburg legyőzése között a Paks elleni hazai 2-2, illetve az Újpest elleni idegenbeli (1-1) pontvesztés is fájó lehetett októberben. Az osztrákok elleni hatalmas sikert követően pedig jött egy még nagyobb pofon, három nappal később a ZTE elleni 2-1-es hazai vereség.
A nemzetközi terhelés itt valóban érezhető lehetett, de az igazán nagy probléma az volt, hogy a Fradi a papíron gyengébb csapatok ellen sem tudott stabil maradni.
Novemberben is érkeztek fájdalmas pofonok. A Ludogorec elleni EL-győzelem után ugyan simán verte a Fradi a Kazincbarcikát, de ezt követően megint otthon jött a Nyíregyháza ellen 3-1-es vereség.
Közben Európában nem omlott össze a csapat: a Fenerbahce otthonában pontot szerzett, később pedig legyőzte a Rangerst is, ez is jól mutatja, hogy a Fradi az NB I-ben veszítette el a stabilitását. A Ferencváros ír edzője, Robbie Keane többször panaszkodott arra, hogy a magyarszabály miatt két különböző csapatot kellene tűzben tartania: egyet az EL-ben, egyet a bajokságban.
Robbie Keane joggal akadt ki?
Gondoljunk bele: egy minőségi külföldi játékos a kispadon ül, nem tud játszani. Miért? Mert ez a szabály. Ez a probléma, ha jönnek a sérülések: most Bence megsérült, tegyük fel, ha a holnapi edzésen Gruber is megsérül, akkor fel kell hoznunk egy fiatal srácot, aki még nem áll készen arra, hogy játsszon. Nyolcan vannak a magyarok, akikből válogathatunk. Ha kettő sérült, akkor csak egy cserénk van, gondoljanak csak bele ebbe. Semmi értelme.
Mindenki azt mondja, nemzetközi szinten kiválóak vagyunk, de a bajnokságban meg milyen rosszul teljesítünk. Miért? Mert nem tudunk úgy rotálni, ahogy szeretnénk" – mérgelődött a bajnokság alatt a Fradi ír edzője.
Visszatérve még a Rangers elleni meccsre, a skótok legyőzése után három nappal jött az újabb kijózanító pofon a bajnokságban:
a Fradi megint otthon, ezúttal a Debrecen ellen kapott ki 1-0-ra december közepén.
Így utólag visszagondolva a tavaszi rajt is döntőnek bizonyult: a Panathinaikosz (1-1) és Nottingham (4-0-s vereség) elleni El-meccsek között az FTC otthon kapott ki 3-1-re a későbbi bajnok ETO-tól január végén.
A Ferencváros következő veresége is egy Európa-liga-meccshez köthető, azonban ezúttal a ZTE elleni 3-1-es idegenbeli verséget követően utazott Bulgáriába, ahol a Ludogorec ellen is kikapott 2-1-re, a továbbjutás azonban meglett a hazai 2-0-s sikernek köszönhetően.
Ezt követően otthon is menetelt a Fradi, egészen a Braga elleni nyolcaddöntős búcsúig:
Portugáliából hazatérve ugyanis csak 1-1-es döntetlenre volt képes a címvédő a Kisvárda otthonában (érdekesség, hogy az ETO végül épp az utolsó fordulóba elért, 1-0-s várdai sikerrel lett bajnok.)
Ám végső fordulatot valójában a közvetlen rivális elleni meccs hozta meg: áprilisban ugyanis 1-0-ra nyerte a Győr az „aranycsatát", amikor az FTC már nem szerepelt a nemzetközi kupában.
Miközben Európában tavasszal (is) kifejezetten jól teljesített a Ferencváros, a bajnokságban túl sokszor botlott el saját közönsége előtt a kupamenetelés közben – és végül pontosan ennyi (egészen pontosan egy pont) hiányzott az újabb aranyéremhez, amely ezúttal az ETO FC Győrhöz került.
- Kapcsolódó cikkek: