A Fradinak sorozatban hét bajnoki cím után kellett az ezüsttel beérnie, míg az ETO FC Győr története során ötödik alkalommal lett magyar bajnok az NB I-ben.

Hatalmas volt a versenyfutás az ETO és a Fradi között a bajnoki címért

Mi okozta a Fradi vesztét?

A legfontosabb tanulság: a Ferencváros nemzetközi kupaszereplése, és így a kettős terhelés nem volt jó hatással a bajnoki meccsekre, főleg hazai pályán elveszített találkozók, az alsóházi csapatok elleni botlások és a furcsa őszi hullámvölgy döntötte el az elsőség sorsát.

A Fradi idegenben kiválóan szerepelt: 17 vendégmeccséből 12-t megnyert, csak kétszer kapott ki, és 39 pontot szerzett. Ez volt az NB I legjobb idegenbeli mérlege. A problémát a Groupama Aréna jelentette, ahol öt vereség is becsúszott, és csak 29 pont jött össze 16 találkozón. Összehasonlításképpen: az ETO otthon 34 pontot gyűjtött.

Hogy ez az MLSZ magyar ajánlásának, vagy a nemzetközi kupaszereplés számlájára írható?

Érdekesség, hogy a szezon első figyelmeztető jelei már nyáron megjelentek. A Fradi a BL-selejtezőben az örmény Noah elleni idegenben siker (1-2) után csak 1-1-es döntetlenre volt képes az MTK otthonában. Ezt követően jött a bolgár Ludogorec elleni párharc, amit ugyancsak sikerrel vett Robbie Keane együttese, de a hazai visszavágót követően az FTC fájó vereséget szenvedett a Puskás Akadémia (1-2) ellen a Groupama Arénában.

A Qarabag elleni, elveszített BL-playoff után sem állt össze igazán a csapat, ezt jól mutatta a kieső DVTK elleni meglepő hazai 2-2-es döntetlen. Az ősz nagy mélyrepülése az Európa-liga főtáblája alatt érkezett. Míg az El-ben menetelt a Fradi, addig otthon jöttek a botlások.

A Genk és a Salzburg legyőzése között a Paks elleni hazai 2-2, illetve az Újpest elleni idegenbeli (1-1) pontvesztés is fájó lehetett októberben. Az osztrákok elleni hatalmas sikert követően pedig jött egy még nagyobb pofon, három nappal később a ZTE elleni 2-1-es hazai vereség.

A nemzetközi terhelés itt valóban érezhető lehetett, de az igazán nagy probléma az volt, hogy a Fradi a papíron gyengébb csapatok ellen sem tudott stabil maradni.