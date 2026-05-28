A Fradi női labdarúgócsapata a bajnoki döntő első mérkőzésén aratott 6-2-es hazai sikere után kedvező helyzetből várhatta az idegenbeli összecsapást a Puskás Akadémia otthonában.

A Fradi kiütötte a Puskás Akadémiát a bajnoki döntő második meccsén is

A találkozó már az első pillanattól kezdve a vendégek elképzelései szerint alakult. Egy perc sem telt el a találkozóból, amikor a szezon legeredményesebb játékosa, Nagy Vanessza fejjel megszerezte a vezetést a Fradinak. A korai gól lendületet adott a fővárosi csapatnak, és hamarosan jött az újabb találat is: egy labdaszerzést követően Csányi Diána készítette elő a helyzetet, amelyet Vlada Kubassova váltott gólra.

A Fradi kivégezte a Puskás Akadémiát a bajnoki döntőben

A félidő hátralévő részében is a vendégek domináltak, és egy újabb beadás után Kubassova ismét eredményes volt, ezzel gyakorlatilag már az első játékrészben eldöntve a visszavágót.

A második félidő elején tovább nőtt a különbség: egy szögletet követően a felcsúti védelem bizonytalankodott, amit kihasználva újabb gól született, tovább mélyítve a különbséget. Ezt követően a játék képe nem változott, a fővárosiak uralták a mérkőzést, több frissítés is érkezett a kispadról, hogy mindenki szerephez jusson.

A Fradi esélyt sem adott a Puskás Akadémiának a bajnoki döntőben

A 60. perc környékén ismét Nagy Vanessza villant, majd nem sokkal később büntetőből is eredményes volt, így mesterhármasig jutott a találkozón. Ezzel tovább növelte szezonbeli góljai számát, és ismét kulcsszerepet vállalt a csapat sikerében.

Ezt követően tovább nőt a Fradi fölénye, Csányi Diána is betalált egy újabb labdaszerzést követően, majd egy tizenhatoson belüli szabálytalanság után újabb büntetőhöz jutott a vendégcsapat, amit ugyan hárított Pongrácz Ágnes, de a Fradi nyomása továbbra is megmaradt. A hajrában végül Ott Eszter egy óriási bombagóllal állította be a végeredményt.

A találkozó végül kiütéses, 8-0-s vendégsikert hozott, amely nemcsak a bajnoki cím megszerzését jelentette, hanem duplázását is, hiszen a Fradi női csapata korábban a Magyar Kupa-döntőben is diadalmaskodott. Nem mellesleg Albert Flórián együttese sorozatban hetedszerre lett bajnok a női élvonalban.