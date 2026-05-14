Következik a Fizz Liga 33. és egyben zárófordulója. A Fradi még bajnok lehet, de a címvédő sorsa nem a saját kezében van. Győrben minden bizonnyal már az egygólos győzelemnek is örülnének Kisvárdán vasárnap délután, ami azt jelentené, hogy az ETO a 2012/2013-as kiírás után ismét bajnoki címet ünnepelhetne.

Bajnok lehet a Fradi, vagy behúzza az éllovas Győr?

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bajnok lehet a Fradi, vagy behúzza az éllovas Győr?

Az utolsó fordulóban a Fradi a Zalaegerszeget fogadja, a Győr pedig a Kisvárda otthonában lép pályára. A Magyar Labdarúgó Szövetség már előre felkészült a bajnokavatásra, és bekészítette a vándorkupát.

Mi most arra kérjük olvasóinkat, mondják el véleményüket és szavazzanak: önök szerint melyik csapat lesz a bajnok az NBI-ben?