Robbie Keane távozását szombaton jelentette be a Ferencváros, azonban az ír szakember felmondásáról már korábban elkezdtek terjengeni a meg nem erősített hírek – melyek végül igaznak bizonyultak. A Fradi most tehát edzőt keres, egy klubbal kiemelten foglalkozó portál pedig kész tényként állítja, hogy Borbély Balázs, az ETO FC edzője lesz a befutó, aki az idei szezonban sorozatban hét megnyert bajnoki cím után taszította le a trónról a fővárosi csapatot.
A Greendevils1899 szurkolói portál kész tényként kezeli, hogy az ETO FC edzője fog leülni a Ferencváros megüresedett kispadjára.
„A héten távozó Robbie Keane-t Borbély Balázs válthatja a Ferencváros kispadján. A Ferencváros első számú jelöltje végig ő volt. A Ferencváros már csak Borbély válaszára vár. A két klub megállapodott az esetleges átigazolásról. Borbély keddig kért gondolkodási időt. Viszont úgy tudjuk, a döntés megszületett, és hazatér a Ferencvároshoz” – olvasható a portálon.
Borbély Balázs egyébként 2019 és 2022 között dolgozott már a Ferencváros csapatánál. A dunaszerdahelyi születésű szakember volt az U17-es, az U19-es, valamint a Fradi második csapatának az edzője is, ezt követően töltött két évet másodedzőként a DAC csapatánál, mielőtt átvette az ETO FC irányítását.
Az egykori középpályás 2006 és 2007 között futballozott a német másodosztályban szereplő Kaiserslautern csapatában. Ott volt a csapattársa Hajnal Tamás, a Ferencváros jelenlegi sportigazgatója.
„Ha a nevedet összekötik egy ilyen patinás klub kispadjával, az egy elismerés, fantasztikus érzés. Véletlen nincsenek. Nyilván nem csak azért hoztak szóba a Fradival, mert Hajnal Tamás barátja vagyok, hanem biztos van ennek valamilyen szakmai alapja is, és ez megtisztelő számomra. De hogy van-e realitása, hogy valaha bekövetkezik? Lehet, de hogy mikor, azt nem tudom” – mondta az M4 Sport Sportemberek című műsorában az év edzőjének megválasztott Borbély Balázs.
Pénteken aztán Borbély Balázs ismét válaszolt egy Ferencvárossal kapcsolatos kérdésre.
„Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom ezt kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont” – válaszolt a kisalföld.hu portálnak az ETO vezetőedzője.
A Ferencváros legutóbb a 2011/12-es idényben kezdte magyar szakemberrel a kispadon a szezont. Akkor Détári Lajos volt a fővárosi csapat edzője.
