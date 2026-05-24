Robbie Keane távozását szombaton jelentette be a Ferencváros, azonban az ír szakember felmondásáról már korábban elkezdtek terjengeni a meg nem erősített hírek – melyek végül igaznak bizonyultak. A Fradi most tehát edzőt keres, egy klubbal kiemelten foglalkozó portál pedig kész tényként állítja, hogy Borbély Balázs, az ETO FC edzője lesz a befutó, aki az idei szezonban sorozatban hét megnyert bajnoki cím után taszította le a trónról a fővárosi csapatot.

Borbély Balázs a Fradinál? A döntés állítólag már megszületett

A Greendevils1899 szurkolói portál kész tényként kezeli, hogy az ETO FC edzője fog leülni a Ferencváros megüresedett kispadjára.

„A héten távozó Robbie Keane-t Borbély Balázs válthatja a Ferencváros kispadján. A Ferencváros első számú jelöltje végig ő volt. A Ferencváros már csak Borbély válaszára vár. A két klub megállapodott az esetleges átigazolásról. Borbély keddig kért gondolkodási időt. Viszont úgy tudjuk, a döntés megszületett, és hazatér a Ferencvároshoz” – olvasható a portálon.

Borbély Balázs egyébként 2019 és 2022 között dolgozott már a Ferencváros csapatánál. A dunaszerdahelyi születésű szakember volt az U17-es, az U19-es, valamint a Fradi második csapatának az edzője is, ezt követően töltött két évet másodedzőként a DAC csapatánál, mielőtt átvette az ETO FC irányítását.

Az egykori középpályás 2006 és 2007 között futballozott a német másodosztályban szereplő Kaiserslautern csapatában. Ott volt a csapattársa Hajnal Tamás, a Ferencváros jelenlegi sportigazgatója.

„Ha a nevedet összekötik egy ilyen patinás klub kispadjával, az egy elismerés, fantasztikus érzés. Véletlen nincsenek. Nyilván nem csak azért hoztak szóba a Fradival, mert Hajnal Tamás barátja vagyok, hanem biztos van ennek valamilyen szakmai alapja is, és ez megtisztelő számomra. De hogy van-e realitása, hogy valaha bekövetkezik? Lehet, de hogy mikor, azt nem tudom” – mondta az M4 Sport Sportemberek című műsorában az év edzőjének megválasztott Borbély Balázs.