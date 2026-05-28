Mindössze néhány nap telt el azóta, hogy hivatalossá vált: a Fradi és Robbie Keane közös megegyezéssel külön utakon folytatja. A család mozgása azonban arra utalhat, hogy a döntés után nem sokáig maradtak Magyarországon.

Miért hagyta el sietősen Budapestet a volt Fradi-edző családja?

Claudine Keane Instagram-sztorijában közzétett bejegyzése azért is kapott nagy figyelmet, mert korábban már több sajtóhír is Robbie Keane lehetséges írországi visszatéréséről szólt.

Az egykori támadó neve felmerült az ír válogatottnál is, ahol 2018 és 2020 között segédedzőként dolgozott, emellett hazai klubokkal is kapcsolatba hozták.

Robbie Keane felesége Írországban napozgat

A Ripost szerint család szempontjai sem mellékesek. Claudine Keane már tavaly arról beszélt, hogy hosszabb távon azt szeretné, ha gyermekeik Írországban nőnének fel, ezért örülne annak, ha férje ismét hazájában vállalna munkát.

Bár Robbie Keane jövőjéről egyelőre nincs hivatalos bejelentés, a felesége friss bejegyzése alapján sokak szerint könnyen lehet, hogy a Keane család már meghozta a döntést a következő állomásról.