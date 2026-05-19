Nem hallgatott tovább Robbie Keane, a Fradi ír trénere, aki nagyon szomorú az elvesztett bajnoki cím miatt.

Robbie Keane együttese elveszítette a bajnoki címet: a Fradi trénere többet ilyet nem akar átélni

Fotó: Ladóczki Balázs

Elégedett a Fradi edzője?

„Nem vagyok elégedett. Az Európa Ligával és a kupagyőzelemmel igen, de

természetesen a bajnokságot is meg akartuk nyerni. Nekem ilyen a mentalitásom, hogy mindig többet, és többet akarok”

– fogalmazott a FradiMédiának adott interjújában.

Keane szerint a szezon elején három világos cél lebegett a csapat előtt: a nemzetközi porondon való helytállás, a MOL Magyar Kupa visszahódítása és a bajnoki aranyérem megszerzése. Az első kettőt teljesítették, a bajnoki cím azonban kicsúszott a Fradi kezéből. Az ír szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a futballban folyamatosan változnak az erőviszonyok. Példaként a Manchester Cityt említette, amely hosszú éveken át maradt trófea nélkül, mielőtt domináns csapattá vált volna.

A magyarszabály okozta a Ferencváros vesztét?

Az interjú egyik legfontosabb témája a sokat vitatott „magyarszabály” volt, amely Keane szerint komoly nehézségeket okozott az idény során. Úgy véli, a szabályozás túl későn érkezett, és ezzel nehéz helyzetbe hozta a klubot, a sportvezetést és az edzői stábot is.

Ez nem egy olyan projekt, amit egy héttel a szezon kezdete előtt kell bevezetni”

– mondta, hozzátéve, hogy a Ferencváros az európai szereplésre építette fel a keretét. A csapat 18 légióssal kezdte a szezont, akik közül többen nem kaptak lehetőséget az NB I-es mérkőzéseken. Keane elárulta, rengeteget beszélgetett a játékosokkal erről a helyzetről, és bár kölcsönösen megértették egymást, a döntések így is rendkívül nehezek voltak.

A vezetőedző szerint a klubnak mielőbb tisztán kell látnia a következő idény szabályait, mert jelenleg szinte lehetetlen megfelelően tervezni.

„Kell egy csapat az Európa-ligára és egy másik a bajnokságra?” – tette fel a kérdést. Azt is hangsúlyozta, hogy több játékos éppen emiatt bizonytalan a jövőjét illetően,

hiszen vannak, akik nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, hogy nem jutnak elegendő játékperchez.

Mit jelentett Tóth Alex és Varga Barnabás elvesztése?

Keane külön kitért arra is, hogy a téli időszak jelentős veszteségeket hozott a Ferencváros számára. Távozott Tóth Alex és Varga Barnabás, miközben Dibusz Dénes sérülés miatt hosszabb időre kidőlt. „Ez három magyar játékos” – emelte ki, utalva arra, hogy a szabályozás miatt ez különösen érzékenyen érintette a csapatot.