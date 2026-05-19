Nem hallgatott tovább Robbie Keane, a Fradi ír trénere, aki nagyon szomorú az elvesztett bajnoki cím miatt.
Elégedett a Fradi edzője?
„Nem vagyok elégedett. Az Európa Ligával és a kupagyőzelemmel igen, de
természetesen a bajnokságot is meg akartuk nyerni. Nekem ilyen a mentalitásom, hogy mindig többet, és többet akarok”
– fogalmazott a FradiMédiának adott interjújában.
Keane szerint a szezon elején három világos cél lebegett a csapat előtt: a nemzetközi porondon való helytállás, a MOL Magyar Kupa visszahódítása és a bajnoki aranyérem megszerzése. Az első kettőt teljesítették, a bajnoki cím azonban kicsúszott a Fradi kezéből. Az ír szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a futballban folyamatosan változnak az erőviszonyok. Példaként a Manchester Cityt említette, amely hosszú éveken át maradt trófea nélkül, mielőtt domináns csapattá vált volna.
A magyarszabály okozta a Ferencváros vesztét?
Az interjú egyik legfontosabb témája a sokat vitatott „magyarszabály” volt, amely Keane szerint komoly nehézségeket okozott az idény során. Úgy véli, a szabályozás túl későn érkezett, és ezzel nehéz helyzetbe hozta a klubot, a sportvezetést és az edzői stábot is.
Ez nem egy olyan projekt, amit egy héttel a szezon kezdete előtt kell bevezetni”
– mondta, hozzátéve, hogy a Ferencváros az európai szereplésre építette fel a keretét. A csapat 18 légióssal kezdte a szezont, akik közül többen nem kaptak lehetőséget az NB I-es mérkőzéseken. Keane elárulta, rengeteget beszélgetett a játékosokkal erről a helyzetről, és bár kölcsönösen megértették egymást, a döntések így is rendkívül nehezek voltak.
A vezetőedző szerint a klubnak mielőbb tisztán kell látnia a következő idény szabályait, mert jelenleg szinte lehetetlen megfelelően tervezni.
„Kell egy csapat az Európa-ligára és egy másik a bajnokságra?” – tette fel a kérdést. Azt is hangsúlyozta, hogy több játékos éppen emiatt bizonytalan a jövőjét illetően,
hiszen vannak, akik nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, hogy nem jutnak elegendő játékperchez.
Mit jelentett Tóth Alex és Varga Barnabás elvesztése?
Keane külön kitért arra is, hogy a téli időszak jelentős veszteségeket hozott a Ferencváros számára. Távozott Tóth Alex és Varga Barnabás, miközben Dibusz Dénes sérülés miatt hosszabb időre kidőlt. „Ez három magyar játékos” – emelte ki, utalva arra, hogy a szabályozás miatt ez különösen érzékenyen érintette a csapatot.
A Bajnokok Ligája-selejtezőben elszenvedett kiesésről is beszélt. A Qarabag elleni párharc szerinte fájdalmas volt, ugyanakkor rendkívül büszke volt a csapatára, különösen az idegenbeli visszavágó után. „A Qarabag addig nem veszített meccset hazai pályán. A srácok fantasztikusak voltak” – mondta. Hozzátette, hogy a Fradi nagyon közel állt a továbbjutáshoz, és az utolsó másodpercekben is volt lehetőség az egyenlítésre.
Az Európa-ligában ugyanakkor emlékezetes menetelést produkált a csapat. Keane szerint ennek egyik kulcsa az volt, hogy a nemzetközi porondon szabadabban állíthatta össze a csapatát, nem kellett folyamatosan a szabályok miatti rotációval foglalkoznia. A legemlékezetesebb meccsnek a Fenerbahce SK elleni találkozót nevezte, amelyen fantasztikus hangulatban szerzett pontot a Ferencváros. Emellett külön örömet jelentett számára a Rangers legyőzése is, tekintettel arra, hogy korábban a Celtic játékosa volt.
A magyar játékosok miatt volt hullámzó a Fradi teljesítménye?
A hullámzó hazai szereplés kapcsán Keane hangsúlyozta: semmiképpen sem akarja a magyar játékosokat hibáztatni. Szerinte az európai kupaszereplés óriási terhelést jelentett a csapatnak, ugyanakkor a Fradinak továbbra is az a helye, hogy Európában szerepeljen. Elmondta, rengeteg gratuláló üzenetet kapott korábbi játékostársaktól és edzőktől az EL-meccsek után. „Ismét feltettük a Fradit az európai foci térképére” – fogalmazott.
A téli igazolások közül külön kiemelte Mariano Gómezt, Corbu Máriuszt és Franko Kovacevicet, akik szerinte beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Ugyanakkor hangsúlyozta: Alexet és Barnát valójában nem lehetett pótolni.
A fiatalok szerepeltetéséről is hosszasan beszélt. Kiemelte Czéh Barnát, aki 16 évesen mutatkozott be az első csapatban, valamint Gólik Benjámint és Madarász Ádámot is. Keane szerint a fiatalok mindig megkapják majd tőle a lehetőséget, ugyanakkor meg kell tanulniuk, milyen folyamatosan magas szinten teljesíteni.
„Barni elképesztően tehetséges. Nagyon technikás játékos, aki egyáltalán nem lógott ki a csapatból, amikor pályára lépett” – mondta a 16 éves támadóról. Ugyanakkor hozzátette: fizikálisan még fejlődnie kell, és reméli, hogy a nyár során tovább erősödik majd.
A bajnoki hajráról Keane elismerte, hogy sokszor visszagondolt az elveszített pontokra. Szerinte idegenben remekelt a csapat, hazai pályán azonban valamiért nem tudott ugyanilyen eredményes lenni.
Az utolsó forduló előtt, amikor már nem a Fradi kezében volt a sorsa, azt mondta játékosainak: „Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy mindent megteszünk, ami rajtunk múlik.”
A lefújás után pedig arra kérte őket, jegyezzék meg az érzést, amit az elveszített bajnoki cím okozott. „Ez az, amit többé nem akarunk érezni” – fogalmazott.
Mit gondol Robbie Keane a Fradi-szurkolókról?
Keane különösen megható szavakkal beszélt a Ferencváros szurkolóiról is. Elmondása szerint a drukkerek támogatása minden nap motivációt jelent számára, és családtagjai, valamint angliai barátai is elképedtek az itteni hangulaton.
A családom és az ide látogató barátaim mind azt mondják, hogy ez Európa legkülönlegesebb szurkolótábora. Pedig azok a srácok angol csapatokban fociztak, de soha nem láttak még ilyen energiákat”
– mondta. Keane szerint az Üllői úti atmoszféra Európa egyik legjobbja, a szurkolók pedig még a bajnoki kudarc után is fantasztikusan viselkedtek a csapattal.
Az ír tréner végül ismét hangsúlyozta: a siker ellenére sem elégedett, mert a győztes mentalitás mindig újabb célokat követel. „Szerintem, aki edzőként vagy játékosként nem így gondolkodik, annak nincs helye a futballban” – jelentette ki.
