A Fradinak sorozatban hét bajnoki cím után kellett beérnie az ezüsttel beérnie, így a ZTE elleni mérkőzés után felmerült annak a lehetősége is, hogy esetleg Robbie Keane távozik a fővárosi csapat éléről.

Az ír vezetőedző elmondta, a pletykákkal nem foglalkozik, jól érzi magát a klubnál, és a rövid pihenő után még nagyobb elszántsággal térne vissza.

A bajnoki cím elvesztése után Robbie Keane elmondta, miben volt gyengébb a Ferencváros az ETO-nál.

Természetesen csalódott vagyok. Szeretnék köszönetet mondani a játékosoknak, stábtagoknak és a fantasztikus szurkolóknak is az egész szezonért. Fel kell most dolgoznunk ezt a csalódottságot, és erősebben kell visszatérnünk. Nincsenek kifogásaink, de a szezon közepén a két legjobb játékosunkat vesztettük el, ami nyilván nehezítés volt. Nem volt meg az állandóságunk, az európai szereplés miatt folyamatosan változtatnunk kellett. Az első félévben hazai pályán túl sok bajnokit vesztettünk el, de most mondom, hogy ez a következő szezonban megváltozik!”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt az ír szakember, aki kiemelte, jövőre biztosan a bajnoki cím visszahódítása lesz a cél.

A Fradi edzője ezt követően a távozásával kapcsolatos pletykákra is reagált.

„A pletykákat ignorálom, csak a két gyermekem olvassa őket. Jól érzem magam itt, ez egy kiváló klub, kiváló emberekkel, kiváló elnökkel. Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza” – folytatta Keane, aki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy a szezon során milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a csapatösszeállítást illetően.

Összesen 18 külföldivel indultunk neki a szezonnak, akik közül 6-ot tudtunk játszani, és volt 12, aki mérges volt, hogy nem kapott kellő játékpercet. Játékosként tudom, hogy ez milyen. Jövőre erre sokkal jobban kell készülnünk, hogy meg legyen az az egyensúly, hogy Európában és itthon is helyt tudjunk állni. Muszáj mind a két helyen helytállnunk és eszerint kialakítanunk a keretet, ehhez az is kell, hogy sok megfelelő képességű magyar játékosunk legyen”

– tette hozzá Robbie Keane.