A címvédő Fradi a forduló előtt egy ponttal volt lemaradva a listavezető ETO FC Győr mögött. Szombat este Borbély Balázs együttese kiütötte a Diósgyőrt, ezzel pedig óriási nyomás került a Ferencvárosra, hiszen egy esetleg vereséggel a Ferencváros matematikailag is elbukta volna a bajnoki címet.

A Fradi ötgólos győzelmet aratott az Újpest otthonában

Robbie Keane csapata azonban parádésan játszott az Újpest elleni derbin. A három gólpasszt kiosztó Gruber Zsombor, valamint a duplázó Lenny Joseph vezérletével a Fradi ötgólos győzelmet aratott a Szusza Ferenc Stadionban, ezzel életben tartva bajnoki reményeit.

A Fradi edzőjének semmi közé Mariano Gómez honosításához

Az Ferencváros a Szusza Ferenc Stadionban csaknem tizenkét éve veretlen, összességében pedig harmincegy NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.

„Nagyon jól játszottunk, a gólok is jó időben jöttek Különösen az első félidő végén Gavriel Kanikovszki találata. Aztán második félidő elején is meg tudtuk lőni gyorsan a harmadik gólt, ami kulcsfontosságú volt” – mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Robbie Keane, a Fradi edzője, aki a vezetés ellenére nem volt elégedett csapata első félidei játékával.

A félidőben erős dolgokat mondtam, mert nem voltam megelégedve néhány egyéni teljesítménnyel. Ennek is láthattuk a foganatját a második félidőben. Ez nagy meccs előtt mindig fontos a győzelem. Ez a mai magabiztosságot adhat a játékosoknak a kupadöntő előtt”

– folytatta az ír szakember, aki a mérkőzésen kialakult lelátói botránnyal kapcsolatban a Fradi-szurkolókat méltatta.

Robbie Keane úgy érzi, ez a győzelem erőt adhat a Fradinak

„Nem tudom, mi történt, de azt láttam, hogy a mi szurkolóink nagyon rendezettek voltak” – mondta a Fradi edzője, akit az argentin Mariano Gómez honosításáról és a „magyar szabály” kijátszásáról is kérdeztek, Keane azonban nem tudott érdemi információval szolgálni ezzel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy Gómez magyarosítása a klub döntése volt, neki semmi köze hozzá.

Az Újpest edzője szerint a Fradi játékosai túllőtték magukat

„Enyhén fogalmazva nem erre számítottam. Ezért is mondtam a vereség után, hogy óvatosan fogalmazzak, hogy ne mondjak olyat, ami rosszul hathat a jövőre nézve. A szakmai elemzést is holnapra toltam át” – kezdte a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szélesi Zoltán, az Újpest edzője.

A Fradi jó csapat, tudtuk előre. A felkészülés is terv szerint ment. A kettő nullás vezetés után jött a töréspont, két könnyű gólt kaptunk. A második félidőben úgy jöttünk ki, hogy megrúgjuk a szépítő találatot és visszajövünk a meccsbe. Ez majdnem meg is történt, mert voltak biztató mozgásaink, helyzeteink. Aztán jött a harmadik kapott gól egy kétes szituáció után, de nem akarok bírózni. De mindettől függetlenül ma nem volt meg az áttörő pillanat, a Fradi meg bármi amibe belerúgott, az bombagól lett”

– folytatta a 44 éves szakember.