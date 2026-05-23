A török Fatih Karagümrük hivatalosan bejelentette, hogy szerződést kötött a Ferencvárostól távozó csatárral. Alekszandar Pesics a török élvonalból kiesett csapatnál folytatja, de nem lesz ismeretlen neki a terep. A szerb támadó a 2021/22-es szezonban már szerepelt a Karagümrükben, a cél pedig ezúttal a feljutás lesz a csapattal a korábbi Fradi-csatár számára.

Három év után távozik a Fradi csatára

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Három év után távozik a Fradi csatára

Pesics első 31 mérkőzésen 14 gólt szerzett a török csapatban, de a Fradi már a szerb Crvena zevzdától szerezte meg. Az 1-szeres szerb válogatott csatár a Ferencváros színeiben 94 meccsen lépett pályára, ezeken 31 gólt jegyzett. Pesics két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a klubbal.

Pesics 2023 nyarán a Crvena zvezda csapatától érkezett az FTC-hez, és gyorsan belopta magát a szurkolók szívébe, 21 percre volt szüksége, hogy megszerezze első gólját. A Fradi hivatalos honlapja arról ír, hogy a szurkolók a csatár Újpest ellen szerzett góljaira emlékeznek vissza legszívesebben. Összesen hat derbin lépett pályára és öt gólt szerzett.

Robbie Keane felmondott – három polcon kerestünk utódot a Fradi kispadjára

A múlt hétvégén záródó idényben kevesebb lehetőséget kapott Robbie Keane vezetőedzőtől, de így is eljutott négy gólig.

„Alekszandar Pesicsnek köszönjük a Ferencvárosi Torna Clubért tett erőfeszítéseit, pályafutása következő állomásához sok sikert kívánunk!” — írja a klub honlapja.