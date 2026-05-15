Kiütéssel végződött a labdarúgó NB I 32. fordulója, amely során a bajnoki címért hajtó Fradi 5-0-s győzelmet aratott az Újpest ellen. Pedig a lila-fehérek hatalmas esélyt kaptak azzal, hogy ők dönthették volna el az aranyérem sorsát, ám Szélesi Zoltán csapata nem tudta felvenni a versenyt az ellenféllel szemben.

Dibusz Dénes nyugtatja a Fradi szurkolóit az Újpest elleni derbin

Az Újpest és a Fradi is ugyanazt a büntetést kapta

Az 5-0-s bajnoki után az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága azt a döntést hozta, hogy mindkét együttest szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta.

„A Ferencvárost az Újpest FC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását” − olvasható a határozatban.

Így járt az Újpest is, amelyet a szurkolók rendbontása miatt további pénzbüntetésre ítélték.

Továbbá a szövetség a Nyíregyházát, valamint a szegedi vendégszereplés miatt a feljutó Honvédot is megbüntette, mindkét esetben pénzbírság merült fel, de a Kispest szektorbezárást is kapott.