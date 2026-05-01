A labdarúgó NB I 32. fordulójának vasárnapi játéknapján a címvédésért küzdő Fradi az Újpest otthonában lép pályára, hogy egy esetleges győzelemmel a tabella élére álljon. Ehhez persze az is kell, hogy a Győr ne nyerjen a biztos kieső DVTK ellen, de annyi biztos, hogy a Ferencvárosnak több szempontból sem lesz könnyű dolga.

Az Újpest legutóbbi bemutatója a Fradi ellen

A Fradi több mint két éve nyert a Szuszában

A 2025-2026-os idény első derbijét Újpesten játszották le a felek, és egy hihetetlenül izgalmas találkozó végén végül 1-1-es döntetlen lett az eredmény. Ezt követte egy kiütéses Fradi-siker a Groupama Arénában, de a harmadik összecsapást szintén a lila-fehérek otthonában rendezik, ahol több mint két éve nyeretlen az FTC.

2024 februárja óta két döntetlen a mérleg, a hangulat pedig vasárnap is adott lesz, hiszen a csütörtökön bejelentették, hogy minden jegy elkelt az Újpest-Fradi derbire.

Teltház! Fantasztikusak vagytok! Minden jegy elkelt a vasárnapi Derbire! Innentől kezdve szurkolóink már csak abban az esetben tudnak jegyet vásárolni a IX. kerületiek elleni meccsre, ha valamelyik bérletesünk nem tud kilátogatni a Szuszába, és felajánlja a helyét”

− olvasható a lila-fehérek Facebook-oldalán.

Ami biztos, a Ferencváros nem teheti meg, hogy akár egyetlen pont megszerzézés is elszalasztja Újpesten, hiszen ez könnyen a címvédésébe kerülhet. Jelenleg egyetlen pont a különbség a tabella tetején két fordulóval a vége előtt.