A Ferencváros 5-0-ra kiütötte a derbin az Újpestet, amely saját közönsége előtt kapott hatalmas verést. A lila-fehérek szurkolói a mérkőzés végén már nem bírták magukban tartani csalódottságukat, be akartak törni a fradisták szektorába. Több mint tíz év alatt, 31 bajnoki mérkőzésen egyszer sem tudta legyőzni a Fradit az Újpest, de meddig mehet ez így? A Szpíker Korner legújabb adásában erről beszélgetett P. Fülöp Gábor műsorvezető Litauszki Róberttel, az Újpest korábbi csapatkapitányával, valamint Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával.
Az Újpest legutóbb 2015. december 12-én tudta legyőzni a Fradit. Akkor a lila-fehérek a szenegáli Mbaye Diagne góljával diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta több mint tíz év telt el, a Fradi pedig 31 NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.
Meddig tarthat a Fradi elképesztő sorozata az Újpest ellen?
Az Újpest-szurkolók vasárnap délután örömünnepre készültek, hiszen egy esetleg győzelem a Fradi dominanciájának végét jelentette volna, nem mellesleg a zöld-fehér csapat matematikailag is elbukta volna a bajnoki címet – mindezt a Szusza Ferenc Stadionban, az újpesti közönség előtt.
A találkozó azonban nem hozott igazi rangadót, a Fradi ugyanis játszi könnyedséggel kiütötte az Újpestet, ezzel életben tartotta bajnoki reményéit.
A szurkolók okkal lehettek bizakodók, hiszen a Ferencváros az idei szezonban nem úgy szerepel, hogy bárkinek feltett kézzel kellene játszaniuk ellenük. Rengeteg pontot hullajtottak el. Az előrehozott bajnoki döntőben is megérdemelten kaptak ki a Győrtől. Ezek az előjelek azt mondatták velem, hogy igenis van esély. Mikor máskor, amikor nincs vesztenivalója a csapatnak. Kiesni nem fogunk, a nyomás a Fradin volt, ezért azt vártam, hogy nekik megyünk. Sajnos fordítva sült el. Esküvőből temetés lett”
– mondta a Szpíker Korner legújabb adásában Litauszki Róbert, az Újpest korábbi csapatkapitánya.
Az Újpest kétszeres Magyar Kupa-győztes védője őszintén beszélt arról is, hogyan érintette, hogy a szurkolók a harmadik bekapott gól után elkezdték szidni a saját csapatukat.
„Amikor a szurkolók k*rva gyengéznek” három nullnál, azt nem tudom teljes mértékben megérteni. Amikor jön a klub életében egy új fejezet, elkezdődik valami, Dárdai Paliék is nyilatkozták, hogy az elsődleges cél a bennmaradás. Ez megvolt, a következő évtől lehet építkezni, több játékost hozni. Majd eltelik a meccsből ötven perc, és elkezdenek „k*rva gyengézni”. Ez sajnos visszatérő probléma Újpesten, ami az én pályafutásomat is végigkísérte” – folytatta Litauszki, aki felidézte, hogy a legtöbb szidalmat a 2017/18-as szezonban kapta, amikor az Újpest bronzérmes lett a bajnokságban, mellette pedig megnyerte a Magyar Kupát is.
A Fradi honosítását sportszerűtlennek tarja az Újpest korábbi csapatkapitánya
A vasárnapi derbi előtt a Ferencváros a hivatalos honlapján jelentette be, hogy az argentin Mariano Gómez letette a magyar állampolgársági esküt, így a 194 centis játékos a derbin már magyar játékosként léphetett pályára, így Robbie Keane eggyel több légióst nevezhetett a Fradi kezdőjébe.
A négy hónappal ezelőtt igazolt Gómez magyarosítása sokaknál kiverte a biztosítékot, különösen azért, mert korábban Szalai Ádám, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet igazgatóhelyettese kijelentette, hogy nem elfogadható, ha olyan játékos honosításával próbálják kijátszani a magyar szabályt, és az igénybe vehető támogatás részét, aki várhatóan nem fog, vagy nem is játszhat a magyar válogatottban.
Szerintem ez a szabály kijátszása, nem a fair play szellemének megfelelő, különösen a többi csapattal szemben. Ha mondjuk Kristoffer Zachariassen megkapta volna a magyar állampolgárságot, az érthető lenne, hiszen itt van öt éve. De most megkapta egy játékos, aki négy hónapja van itt és előtte nem is hallott az országról. Nem tudom, hogy a Fradinak miért van erre szüksége
– vélekedett Litauszki Róbert, aki úgy érzi, hogy a Ferencváros ezzel versenyelőnyt szerzett a riválisaival szemben.
