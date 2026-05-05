A Ferencváros 5-0-ra kiütötte a derbin az Újpestet, amely saját közönsége előtt kapott hatalmas verést. A lila-fehérek szurkolói a mérkőzés végén már nem bírták magukban tartani csalódottságukat, be akartak törni a fradisták szektorába. Több mint tíz év alatt, 31 bajnoki mérkőzésen egyszer sem tudta legyőzni a Fradit az Újpest, de meddig mehet ez így? A Szpíker Korner legújabb adásában erről beszélgetett P. Fülöp Gábor műsorvezető Litauszki Róberttel, az Újpest korábbi csapatkapitányával, valamint Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával.

A Fradi életben tartotta a címvédésről szőtt álmokat

Az Újpest legutóbb 2015. december 12-én tudta legyőzni a Fradit. Akkor a lila-fehérek a szenegáli Mbaye Diagne góljával diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta több mint tíz év telt el, a Fradi pedig 31 NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzés óta nem kapott ki az Újpesttől.

Meddig tarthat a Fradi elképesztő sorozata az Újpest ellen?

Az Újpest-szurkolók vasárnap délután örömünnepre készültek, hiszen egy esetleg győzelem a Fradi dominanciájának végét jelentette volna, nem mellesleg a zöld-fehér csapat matematikailag is elbukta volna a bajnoki címet – mindezt a Szusza Ferenc Stadionban, az újpesti közönség előtt.

A találkozó azonban nem hozott igazi rangadót, a Fradi ugyanis játszi könnyedséggel kiütötte az Újpestet, ezzel életben tartotta bajnoki reményéit.

A szurkolók okkal lehettek bizakodók, hiszen a Ferencváros az idei szezonban nem úgy szerepel, hogy bárkinek feltett kézzel kellene játszaniuk ellenük. Rengeteg pontot hullajtottak el. Az előrehozott bajnoki döntőben is megérdemelten kaptak ki a Győrtől. Ezek az előjelek azt mondatták velem, hogy igenis van esély. Mikor máskor, amikor nincs vesztenivalója a csapatnak. Kiesni nem fogunk, a nyomás a Fradin volt, ezért azt vártam, hogy nekik megyünk. Sajnos fordítva sült el. Esküvőből temetés lett”

– mondta a Szpíker Korner legújabb adásában Litauszki Róbert, az Újpest korábbi csapatkapitánya.

Az Újpest kétszeres Magyar Kupa-győztes védője őszintén beszélt arról is, hogyan érintette, hogy a szurkolók a harmadik bekapott gól után elkezdték szidni a saját csapatukat.