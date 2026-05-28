Május 24-én a Balaton-parti településen rendezték meg a Pünkösdi All Star Tornát, amelyen a Fradi, az Újpest, a Honvéd, a Vasas és a Balatonszemes öregfiúcsapata mérkőzött meg egymással. A körmérkőzéses tornán a nézők korábbi válogatott és élvonalbeli játékosokat is láthattak, a program pedig a régi kettős rangadók hangulatát idézte meg.

A Fradi előtt zárt a Honvéd

A tornát végül a Honvéd öregfiúcsapata nyerte meg, megelőzve az Újpestet és a Vasast. A Ferencváros a negyedik helyen végzett, míg a házigazda Balatonszemes az ötödik lett.

A balatonszemesiek számára így is jutott emlékezetes eredmény: a hazai csapat 1-1-es döntetlent játszott a Ferencváros ellen, amit nagy tapssal fogadott a közönség.

Az Aranycsapat emléke is előkerült

A tornán jelen volt Grosics Edina, Grosics Gyula lánya, valamint ifjabb Buzánszky Jenő, Buzánszky Jenő fia is. Az első mérkőzés kezdőrúgását ők végezték el, ezzel az Aranycsapat legendái előtt is tisztelegtek a szervezők.

A rendezvényen a Videoton legendás, 1985-ös UEFA-kupa-döntős csapata előtt is tisztelegtek. Ott volt többek között Tiber László és Szabó József is az 1985-ös UEFA-kupa-menetelés meghatározó játékosai közül. Tiber egy dedikált Videoton-mezt is elhozott, amelyet a szervezők jótékonysági célra ajánlanak fel.

Koncert zárta a balatonszemesi tornát

Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény a régi kettős rangadók hangulatát idézze fel.„Azt szerettük volna, hogy a nézők újra átélhessék azt a futballhangulatot, amelyet sokan a régi nagy meccsekhez kötnek. Balatonszemesnek fontosak az ilyen közösségi programok, ezért örülünk, hogy ennyi klub és korábbi játékos elfogadta a meghívást” – mondta a polgármester.

A futballprogramok mellett a Ferencváros Sétafoci és Aktív Szurkoló Programja is megjelent a helyszínen, a napot pedig a Takáts Tamás Blues Band koncertje zárta.