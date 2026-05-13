Exkluzív futballtorna várja az érdeklődőket 2026. május 24-én, vasárnap 10:00 és 16:00 óra között Balatonszemesen, a focipályán. A legnagyobb hazai futballcsapatok öregfiú játékosai soha nem léptek még ilyen formában pályára: kettős rangadók lesznek, méghozzá nagypályán. Aki valaha is volt kint a ’70-es, ’80-as években kettős rangadón a Népstadionban, soha nem felejti el azok különleges hangulatát. A kettős rangadó kifejezést a négy legkedveltebb fővárosi csapat, a Fradi, a Honvéd, az Újpest és a Vasas olyan egymás elleni találkozóira alkalmazták, amelyeket egy napon, egymást követően rendeztek meg. Ezt hozza most vissza a balatonszemesi pünkösdi All Star Torna. A találkozó fényét tovább növeli, hogy mind a négy fővárosi csapat legendákkal lép majd pályára. Az esemény egyik sajátossága az is, hogy a nézők nemcsak szurkolhatnak az ikonoknak, hanem a mérkőzések előtt, között és után testközelből is találkozhatnak velük. Lehetőség lesz felidézni a régi meccsek emlékeit a sztárokkal beszélgetve, de dedikálásra, közös fotózásra is nyílik alkalom.

A hangulat garantáltan fergeteges lesz, a közönség pedig olyan legendákkal találkozhat testközelből, mint Keller József, Telek András, Mucha József, Bánki József, ifjabb Nyilasi Tibor, Kiss László, Mészöly Géza, Czvitkovics Péter, Tamási Zoltán, Kovács Zoltán, Szlezák Zoltán, Hamar István, Csehi Tibor, Souleymane Youla, Zana Norbert, Đorđe Kamber vagy Kovács Kálmán. Mucha József, a Fradi korábbi kétszeres bajnok játékosa kapcsán fontos megjegyezni, hogy tavaly életveszélyes állapotban került kórházba, a vérmérgezés okozta gyulladás miatt elvesztette jobb szeme látását. A Ferencváros korábbi válogatott legendája elmondta, a betegségből való felépülésben a Fradi-szív és a csapat egyik jelmondata, a „mindig és soha” segítette.

A balatonszemesi gálán a nap folyamán a nagyközönség is sportolhat. A Fradi ugyanis két olyan exkluzív kísérőprogrammal érkezik, amelyeket bárki kipróbálhat edzettségi szinttől független. A Sétafoci és az Aktív Szurkoló Program egész nap várja az érdeklődőket a balatonszemesi sportpályán. Máté Bálint, a Ferencváros nemzetközi és CSR osztályvezetője elmondta, a Fradinak egy 2,3 milliós szimpatizánsi köre van országos viszonylatban és már régóta keresték annak a lehetőségét, hogy miképp tudnák a vidéki szurkolótáborukat aktivizálni, megteremteni velük a rendszeres kapcsolatot. Erre lesz nagyon jó lehetőség a szemesi találkozó.