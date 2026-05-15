A bejegyzést azóta módosították, de a hozzászólások lebuktatták Cebrail Makreckist. A labdarúgó NB I-ben szereplő Fradi sztárja vélhetően lila nadrágban jelent meg az edzőközpontnál, ez pedig több szurkolónál is kiverte a biztosítékot.

A Ferencváros labdarúgócsapata már javában készül a Zalaegerszeg elleni sorsdöntő mérkőzésre, amely a bajnoki címről is dönthet a labdarúgó NB I utolsó fordulójában. A Fradi ugyan hátrányban van, de így is hoznia kell a mérkőzését, miközben abban bízik, hogy a Kisvárda majd kibabrál a listavezető Győrrel.

Makreckis megsértette a Fradi-szurkolókat
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A Fradi-szurkolóknak is feltűnt Makreckis viselete

A ZTE elleni kupagyőzelmet követően a Ferencváros futballistái jó hangulatban érkezetek meg a Népligetbe, Cebrail Makreckis viszont alaposan megosztotta a szurkolókat. A Metropol szúrta ki, ahogy a Fradi Instagram-bejegyzése alatt több drukker is számon kérte a lett futballista nadrágját, amely minden bizonnyal lila volt.

Makreckis mit művel lila gatyában?”

− írta az egyik kommentelő, azonban az említett viseletet már nem láthatjuk, mivel a Fradi azt a fotót leszedte.

A Fradi-Újpest rivalizálás évtizedek óta a magyar labdarúgás egyik legfontosabb csörtéje, ezért szinte biztosra vehető, hogy a ferencvárosi szurkolók körében valóban tiltott a lila szín viselete. Kubatov Gábor, a zöld-fehérek elnöke egyáltalán nem hord lila ruhát.

