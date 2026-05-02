Hiába a tizenegy éve tartó veretlenségi sorozat, a Fradinak a bajnoki címébe kerülhet, ha vasárnap nem sikerül győznie az Újpest otthonában a Szusza Ferenc Stadionban.
Mikor nyert utoljára az Újpest a Fradi ellen?
A Fradi harminc bajnoki óta veretlen az Újpest ellen, csupán hét döntetlennel veszített pontokat, de az újabb pontosztozkodás az aranyérembe kerülhet. Ráadásul ha nem csak a bajnoki szereplést nézzük, akkor ez a sorozat már 32 mérkőzés óta tart: a zöld-fehérek kétszer a Magyar Kupában is legyőzték a lilákat, ráadásul 2016-ban az MK-döntőben.
Az Újpest utoljára 2015. december 12-én tudott nyerni a Fradi elleni, méghozzá az Üllői úton 1-0-ra.
Érdemes megnézni, kik játszottak akkor a két csapatban: a Ferencváros a Dibusz – Dilaver, Nalepa, Leandro, Ramírez – Nagy Á. – Sesták, Gera, Hajnal (Busai 65.), Lamah (Radó 65.) – Böde (Varga R. 9.) csapattal játszott, míg az Újpest a Balajcza – Nagy T., Heris, Litauszki, Mohl – Balogh B., Bardhi (Sallói 90.), Sankovic, Balázs B. (Cseke 70.), Hazard (Kecskés 90+3.) – Diagne összeállításban.
Balajcza Szabolcs ma az Újpest kapusedzője, míg a másik oldalon Leandro pályaedzőként, míg Hajnal Tamás a Ferencváros sportigazgatójaként dolgozik.
A 17 489 néző előtt lejátszott találkozót Mbaye Diagne gólja döntötte el. A listavezető zöld-fehérek ezt megelőzően 24 bajnoki és három kupameccset játszottak a Groupama Arénában vereség nélkül, így a 28., magyar csapat elleni összecsapáson esett el végül a Fradi új erődje. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a góllövőlistát vezető Böde Dániel az összecsapás ötödik percében megsérült.
Ha a két csapat utolsó Megyeri úti sikerét keressük, akkor még messzebb kell menni az időben:
2014. szeptember 21-én 2-1-es hazai siker született.
A 8 500 néző előtt lejátszott meccsen az Újpest a Balajcza – Vadász, Heris, Litauszki, Forró (Nego 75.) – Balogh B. – Simon K., Vasiljevic, Nagy G., Suljic (Kosovic 84.) – Bardhi (Ahmeti 90+3.), míg a Ferencváros a Dibusz – Nalepa (Lamah 71.), Pavlovic, Mateos, Bönig – Dilaver, Gyömbér (Busai 7.) – Somalia, Kukuruzovic (Gera 64.), Lauth – Böde összeállításban játszotta le .
A parázs második félidő két tizenegyest, három hazai kapufát, és Simon győztes gólját hozta. Simon mellett Vasiljevic és Mateos volt eredményes.
Az utolsó húsz percben, egygólos hátrányban helyzete sem volt a zöld-fehéreknek. Az Újpest többet tett a győzelemért az egész mérkőzésen.
Robbie Keane vezetőedző együttese jelenleg egy pont hátránnyal követi a listavezető ETO FC Győrt, s az aranyérem megszerzéséhez a hátralévő két játéknapon legalább pontszámban utol kell érnie riválisát, pontazonosság esetén ugyanis a több győzelem már a fővárosi zöld-fehéreknek kedvezne. Vasárnap délután tehát győzelmi kényszerben lépnek pályára Újpesten, márpedig hiába a tizenegy éve tartó veretlenségi sorozat, a legutóbbi két, a Szusza Ferenc Stadionban játszott bajnoki találkozó egyaránt döntetlennel végződött.
Márpedig ha megszakad az egyik nagy sorozat, könnyen megszakadhat egy másik is: ha nem nyer a Fradi, és az ETO legyőzi a DVTK-t, akkor nem lesz meg a sorozatban nyolcadik bajnoki címe a zöld-fehér együttesnek.
