„Egyedül bementem a Simon Sörözőbe, és beraktam az Újpest-indulót" – Véber György a Fradi bukását várja

A Szusza Ferenc Stadionban rendezett összecsapás előtt az újpestiek legendája, Véber György nyilatkozott, aki szerint különleges tétje van a Fradi elleni mérkőzésnek.

Véber György szerint az lenne a „hab a tortán", ha az Újpest-FTC rangadón bukná el a bajnoki aranyat a Fradi

Mint ahogy a Borsnak elmondta, az Újpest számára nemcsak a győzelem, hanem a Ferencváros bajnoki esélyeinek meghiúsítása is óriási motivációt jelent.

„Az Újpest számára jelenleg a presztízsen túl talán a legnagyobb motiváció az, hogy

megszakítsa a Ferencváros elleni, immár 31 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, ami a klub történetében egyszerűen elfogadhatatlan. Ha ezt sikerülne megtörni, az már önmagában hatalmas eredmény lenne, de a „hab a tortán” az lehetne, hogy ezzel a FTC a bajnoki címét is elveszítené.

Ez a zöld-fehérek számára komoly csalódást és egyben jelentős problémát jelentene.

A fővárosi derbin a bajnoki cím is eldőlhet, ugyanis egy újpesti siker azonnali bajnoki címet jelentene az ETO számára. Véber szerint egy hazai győzelem hatása felérne egy aranyéremmel:

„Azt nyugodtan ki lehet mondani, ha az Újpest nyer, a szurkolók úgy fognak ünnepelni, mintha bajnoki címet nyert volna a csapat.

Azonban van sok apró tüske is a háttérben. Szerintem teljesen felesleges volt a Ferencváros részéről olyanokat mondani, hogy „Barbie”-nak becézik az Újpest stadionját a lila szín miatt, illetve arra készültek, hogy majd ott ünneplik a bajnoki címüket. Ez inkább a szurkolóknak szólt, nem a szakmai részhez tartozik.”

A korábbi háromszoros válogatott középpályás a régi rangadók hangulatát is felidézte, amelyek szerinte gyakran túlfűtöttek voltak:

„A játékos-pályafutásom alatt csak botrányos rangadókat játszottunk egymással. A pályán és azon kívül is.”

Véber ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pályán tapasztalható keménység mögött kölcsönös tisztelet húzódott meg. Külön kiemelte egykori barátságát a Ferencváros legendás játékosával, Simon Tiborral:

„A rangadók ellenére számos barátság kialakult a két csapat játékosai között. Én például Simon Tiborral különösen jóban voltam, de igazából a többiekkel is. A pályán viszont ezt teljesen félre tudtuk tenni. Előfordult, hogy Simonnal keményen összecsaptunk, egyszer ő ütött meg, aztán én őt. De ez nem azért volt, mert utáltuk egymást, hanem mert mindenki a saját csapata sikeréért küzdött. És talán pont ez volt benne a legjobb.”