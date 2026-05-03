„Egyedül bementem a Simon Sörözőbe, és beraktam az Újpest-indulót" – Véber György a Fradi bukását várja

A Szusza Ferenc Stadionban rendezett összecsapás előtt az újpestiek legendája, Véber György nyilatkozott, aki szerint különleges tétje van a Fradi elleni mérkőzésnek.
Véber György a Fradi bukását várja
Mint ahogy a Borsnak elmondta, az Újpest számára nemcsak a győzelem, hanem a Ferencváros bajnoki esélyeinek meghiúsítása is óriási motivációt jelent.
„Az Újpest számára jelenleg a presztízsen túl talán a legnagyobb motiváció az, hogy
megszakítsa a Ferencváros elleni, immár 31 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, ami a klub történetében egyszerűen elfogadhatatlan. Ha ezt sikerülne megtörni, az már önmagában hatalmas eredmény lenne, de a „hab a tortán” az lehetne, hogy ezzel a FTC a bajnoki címét is elveszítené.
Ez a zöld-fehérek számára komoly csalódást és egyben jelentős problémát jelentene.
A fővárosi derbin a bajnoki cím is eldőlhet, ugyanis egy újpesti siker azonnali bajnoki címet jelentene az ETO számára. Véber szerint egy hazai győzelem hatása felérne egy aranyéremmel:
„Azt nyugodtan ki lehet mondani, ha az Újpest nyer, a szurkolók úgy fognak ünnepelni, mintha bajnoki címet nyert volna a csapat.
Azonban van sok apró tüske is a háttérben. Szerintem teljesen felesleges volt a Ferencváros részéről olyanokat mondani, hogy „Barbie”-nak becézik az Újpest stadionját a lila szín miatt, illetve arra készültek, hogy majd ott ünneplik a bajnoki címüket. Ez inkább a szurkolóknak szólt, nem a szakmai részhez tartozik.”
A korábbi háromszoros válogatott középpályás a régi rangadók hangulatát is felidézte, amelyek szerinte gyakran túlfűtöttek voltak:
„A játékos-pályafutásom alatt csak botrányos rangadókat játszottunk egymással. A pályán és azon kívül is.”
Véber ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pályán tapasztalható keménység mögött kölcsönös tisztelet húzódott meg. Külön kiemelte egykori barátságát a Ferencváros legendás játékosával, Simon Tiborral:
„A rangadók ellenére számos barátság kialakult a két csapat játékosai között. Én például Simon Tiborral különösen jóban voltam, de igazából a többiekkel is. A pályán viszont ezt teljesen félre tudtuk tenni. Előfordult, hogy Simonnal keményen összecsaptunk, egyszer ő ütött meg, aztán én őt. De ez nem azért volt, mert utáltuk egymást, hanem mert mindenki a saját csapata sikeréért küzdött. És talán pont ez volt benne a legjobb.”
Egy különleges történetet is megosztott a legendás „Simon Sörözőből”, amely jól érzékelteti a két tábor közötti sajátos viszonyt:
A mai napig nem értem, hogyan éltem túl, de egyszer megcsináltam azt, hogy egyedül bementem a Simon Sörözőbe, és beraktam az Újpest-indulót. Konkrétan megfagyott a levegő. Aztán az egyik vezérszurkoló nyilván legszívesebben nekem esett volna, de Hypós Feri – az akkori kettes szektor vezetője – odaállt mellém, és azt mondta: ha már ez a „barom” berakta, akkor hallgassuk végig.
És végighallgatták. Ez is jól mutatja, hogy bár a pályán gyűlöletnek tűnt minden, valójában inkább tiszteletük egymást.”
A vasárnapi rangadó tehát nem csak a három pont miatt lesz kiemelt jelentőségű.
