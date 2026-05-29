Korábban arról már az Origón is beszámoltunk, hogy az ETO FC Győr a Fradit megelőzve nyerte meg a magyar bajnokságot. A dunaszerdahelyi születésű szakember Kondás Elemér 2014-es debreceni sikere óta az első magyar edző, aki bajnoki címre vezette csapatát a magyar bajnokságban. Az FTC-nél pedig Robbie Keane távozása után felgyorsultak az események, és szóba került Borbély Balázs neve is, mint lehetséges utód. Nos, most már nem csak lehetséges utód lett a fővárosiaknál.

A Fradi új vezetőedzővel vág bele a júniusba

A Fradi meg is találta az új vezetőedzőt

Az ETO FC hivatalos felületein jelentette be, hogy a csapat vezetőedzője, Borbély Balázs elfogadta a Ferencvárosi Torna Club megkeresését, és távozik Győrből. A szakember még 2024 áprilisában vette át az ETO irányítását, és a győriekkel az idény végén feljutott az élvonalba. A 2024/25-ös idényben az NB I negyedik helyén zárt a csapat, és a Konferencia-ligában is közel járt már a főtáblához, a selejtező rájátszásában csupán egy góllal maradtak alul a Rapid Wiennel szemben.