Szombat este hat órától a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében a Ferencváros és a Zalaegerszeg fog összecsapni a Puskás Arénában. A Fradi története során 25. alkalommal, míg a Zalaegerszeg másodszorra hódíthatja el a Magyar Kupa-trófeát. Bő egy órával a kezdés előtt mindkét csapat edzője kihirdette kezdőcsapatát.

A szombat esti Magyar Kupa-döntő nemcsak egy trófeáról szól: a kupagyőzelem Európa-liga-indulást ér, ezért óriási a tétje a szombati döntőnek. Nem mellesleg a Zalaegerszeg elleni finálé a Fradi európai jövőjét, és közvetve a magyar futball nemzetközi esélyeit is befolyásolhatja.

A Fradi és a ZTE számára is óriási tétje volt a meccsnek
Fotó: Illyés Tibor/MTI

A Fradi két magyarral kezdett a Magyar Kupa-döntőben

A Fradi visszavágás reményében lépett pályára, ugyanis októberben idegenben 2-1-re, majd februárban hazai pályán 3-1-re győzte le a fővárosi csapatot. A két bajnoki találkozóhoz képest annyiban most más a helyzet, hogy ezúttal nem kötötte az "ötmagyaros" szabály az edzőket, ami a Ferencvárosnak kedvezőbb. Robbie Keane, a Fradi edzője élt is a lehetőséggel, a kapus Dibusz Dénes, valamint a magyar válogatott Gruber Zsombor került be a kezdőbe a magyar játékosok közül. 

A Ferencváros kezdőcsapata:
Dibusz - Gómez, Raemaekers, Makreckis - Cadu, Kanikovszki, Rommens, Zachariassen, O’Dowda - Joseph, Gruber

A Zalaegerszeg kezdőcsapata:
Gundel-Takács – Calderón, Várkonyi, Akpe Victory, Csonka A. – Kiss B., Amato, Szendrei, Skribek – Joao Victor, Maxsuell.

