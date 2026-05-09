A Magyar Kupa döntőjében a Fradi a 25., míg a Zalaegerszeg a második diadala reményében lépett pályára a Puskás Arénában, ráadásul a trófea megszerzése mellett mindkét csapat számára komoly tétet jelentett a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása is.

A Fradi ugyan már biztos európai kupaszereplő volt, azonban az korántsem volt mindegy, melyik sorozatban indulhat. A Bajnokok Ligája-selejtezőjét illetően nem a saját kezében van a sorsa, mert a Fizz Liga utolsó fordulója előtt az ETO FC Győr áll az élen.

Amennyiben az ETO nyer Kisvárdán, akkor az Európa- vagy a Konferencia-liga marad a Ferencváros számára, márpedig a kvalifikáció során előbbiben – amit a kupagyőzelemmel elérhet – lenne egy hibázási lehetősége, hogy sorozatban nyolcadszor is európai kupa főtábláján futballozzon.

A Zalaegerszegnek csak a kupa elhódítása jelentette volna biztosan, hogy nyáron nemzetközi meccseket vívhat, mert a bajnokságban az ötödik helyen áll.

​A Fradit és a Zalaegerszeget sem kötötte a magyar szabály

A Fradi jobb formában várta az összecsapást ugyanis az előző két bajnoki találkozóját megnyerte, ráadásul gólt sem kapott a Paks 2-0-s és az ősi rivális Újpest 5-0-s legyőzésekor. Ezzel szemben a ZTE nem nyert meccset, amióta tizenegyesekkel bejutott a fináléba a másodosztályból feljutott Budapest Honvéd vendégeként.

Ami viszont a Nuno Campos csapata mellett szólt, hogy a szezon előző két egymás elleni mérkőzésén legyőzték a Fradit: októberben idegenben 2-1-re, majd februárban hazai pályán 3-1-re. A két bajnoki találkozóhoz képest más helyzetet teremtett, hogy ezúttal nem kötötte az "ötmagyaros" szabály az edzőket, ami a Ferencvárosnak kedvezőbb, és Robbie Keane élt is a lehetőséggel, a csapatkapitány Dibusz Dénes és a magyar válogatott Gruber Zsombor kívül csak légiósok voltak a fővárosi csapat kezdőjében. Illetve ott volt még az Újpest elleni derbi előtt honosított Mariano Gómez is, így az argentin középső védő papíron szintén magyarnak számított, bár ezúttal nem volt jelentősége.

​A Fradi „három”, a Zalaegerszeg hat magyar játékossal állt fel

Nuno Campos, a ZTE portugál edzője hat magyar játékost nevezett a kezdőcsapata. A zalaiak majdnem ugyanazzal a kezdővel álltak fel, mint a Honvéd elleni elődöntőben, annyi változás történt, hogy a kapus Muricio Zan helyére bekerült az a Gundel-Takács Bence, aki az idei szezonban remek teljesítményt nyújtott az NB I-es meccseken.