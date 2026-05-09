Szombat este a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében a Ferencváros a rendes játékidőben gólnélküli döntetlent játszott a Zalaegerszeg együttesével, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. Kövesse velünk élőben a Fradi-ZTE meccs legfontosabb pillanatait.

A Magyar Kupa döntőjében a Fradi a 25., míg a Zalaegerszeg a második diadala reményében lépett pályára a Puskás Arénában, ráadásul a trófea megszerzése mellett mindkét csapat számára komoly tétet jelentett a nemzetközi kupaszereplés kiharcolása is.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A Fradi ugyan már biztos európai kupaszereplő volt, azonban az korántsem volt mindegy, melyik sorozatban indulhat. A Bajnokok Ligája-selejtezőjét illetően nem a saját kezében van a sorsa, mert a Fizz Liga utolsó fordulója előtt az ETO FC Győr áll az élen.

Amennyiben az ETO nyer Kisvárdán, akkor az Európa- vagy a Konferencia-liga marad a Ferencváros számára, márpedig a kvalifikáció során előbbiben – amit a kupagyőzelemmel elérhet – lenne egy hibázási lehetősége, hogy sorozatban nyolcadszor is európai kupa főtábláján futballozzon. 

A Zalaegerszegnek csak a kupa elhódítása jelentette volna biztosan, hogy nyáron nemzetközi meccseket vívhat, mert a bajnokságban az ötödik helyen áll. 

​A Fradit és a Zalaegerszeget sem kötötte a magyar szabály

A Fradi jobb formában várta az összecsapást ugyanis az előző két bajnoki találkozóját megnyerte, ráadásul gólt sem kapott a Paks 2-0-s és az ősi rivális Újpest 5-0-s legyőzésekor. Ezzel szemben a ZTE nem nyert meccset, amióta tizenegyesekkel bejutott a fináléba a másodosztályból feljutott Budapest Honvéd vendégeként.

Ami viszont a Nuno Campos csapata mellett szólt, hogy a szezon előző két egymás elleni mérkőzésén legyőzték a Fradit: októberben idegenben 2-1-re, majd februárban hazai pályán 3-1-re. A két bajnoki találkozóhoz képest más helyzetet teremtett, hogy ezúttal nem kötötte az "ötmagyaros" szabály az edzőket, ami a Ferencvárosnak kedvezőbb, és Robbie Keane élt is a lehetőséggel, a csapatkapitány Dibusz Dénes és a magyar válogatott Gruber Zsombor kívül csak légiósok voltak a fővárosi csapat kezdőjében. Illetve ott volt még az Újpest elleni derbi előtt honosított Mariano Gómez is, így az argentin középső védő papíron szintén magyarnak számított, bár ezúttal nem volt jelentősége. 

​A Fradi „három”, a Zalaegerszeg hat magyar játékossal állt fel

Nuno Campos, a ZTE portugál edzője hat magyar játékost nevezett a kezdőcsapata. A zalaiak majdnem ugyanazzal a kezdővel álltak fel, mint a Honvéd elleni elődöntőben, annyi változás történt, hogy a kapus Muricio Zan helyére bekerült az a Gundel-Takács Bence, aki az idei szezonban remek teljesítményt nyújtott az NB I-es meccseken. 

A Ferencváros a Dibusz – Gómez, Raemaekers, Makreckis – Cadu, Kanikovszki, Rommens, Zachariassen, O’Dowda – Joseph, Gruber összeállításban kezdte a kupadöntőt, míg a Zalaegerszeg a Gundel-Takács – Calderón, Várkonyi, Akpe Victory, Csonka A. – Kiss B., Amato, Szendrei, Skribek – Joao Victor, Maxsuell összeállításban futott ki a Puskás Aréna gyepszőnyegére. 

A Zalaegerszeg rendkívül bátran kezdte az összecsapást
Fotó: Kurucz Árpád

A mérkőzés elején a Zalaegerszeg irányította játékot, Robbie Keane együttese átadta a labdát és az első négy percben szinte nem is találkozott a játékszerrel a fővárosi csapat. A találkozó első lehetőségére a 10. percig kellett várni. Ekkor a ferencvárosi Mariano Gómez hibázott bele egy labdakihozatalba, a labdát megszerző Kiss Bence betört a tizenhatoson belülre, de a 14 méteres lövése elkerülte a rövid alsót. 

A Ferencváros első veszélyes támadására egészen a 13. percig kellett várni, akkor viszont kis híján megszerezte a vezetést a fővárosi csapat. 

Lenny Joseph futott el a jobbösszekötő helyén, betört a tizenhatoson belülre majd az alapvonalról középre lőtte a labdát, Akpe Victory az utolsó pillanatban tisztázni tudott, de nigériai védő olyan szerencsétlenül ért a labdába, hogy a mentése csak centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot. 

A Ferencváros sokáig nem nagyon tudott mit kezdeni a Zalaegerszeggel
Fotó: Kurucz Árpád

A folytatásban többet volt a labda a Ferencvárosnál, az első félidőben Robbie Keane együttese 71%-ban birtokolta a labdát, ez viszont csak helyzetek nélküli meddő mezőnyfölényre volt elég, így az első felvonást követően gólnélküli döntetlennel mehettek a szünetre a felek.

A fordulás után a Fradi kezdett aktívabban, az 51. percben majdnem helyzetbe is került a zöld-fehér csapat, amikor Gundel-Takács Bence, a ZTE kapusa belehibázott egy hazatett labdába, de szerencséje a Gruber Zsombor által blokkolt passzából nem lett ziccer. 

Az 57. percben a Zalaegerszeg is veszélyeztetett. 

Mariano Gómez hibája után a brazil Joao Victor futott el a jobb szélen, az alapvonalról belőtt labdájával Skirbek Alent kereste, de a ZTE támadója egy hajszállal lemaradt az átadásról. 

A Magyar Kupa-döntő nem hozott magas színvonalú játékot
Fotó: Kurucz Árpád

Bő egy óra elteltével a Ferencváros megpróbálta felpörgetni a játékot, egyre többször tudott eljutni a támadóharmadba, azonban komoly helyzetig nem tudott eljutni Robbie Keane csapata.

A 77. percben a Zalaegerszegnek volt egy ígéretes lehetősége. 

Egy labdaszerzés után Kiss Bence cipelte fel a labdát, a 26 éves középpályást senki sem támadta, így 19 méterről megpróbálta eltekerne a labdát a bal felső sarokba, de a lövése pár centivel elkerülte a kaput. 

A francia Lenny Joseph kis híján megnyerte a meccset a Fradinak
Fotó: Kurucz Árpád

A 80. percben a Fradi majdnem megnyerte a meccset, méghozzá egy rendkívül komikus jelenetsor után. Gundel-Takács kapott egy hazatett labdát, amit kapásból előre akart bombázni, de a rárontó Lenny Joseph fejét lőtte telibe, a francia támadóról azonban a kapu mellé pattant vissza a labda. 

A találkozó első igazán nagy ziccerére a 86. percig kellett várni. 

Ekkor egy szöglet-variációt követően Callum O'Dowda fejére érkezett a labda, a Fradi ír szélsője hat méterről a jobb alsó irányába stukkolt, Gundel-Takács viszont megnyúlt a levegőben és óriási bravúrral szögletre tudott menteni. 

A hajrában már egyik csapatnak sem voltak lehetősége a gólszerzésre, így gól nélkül zárult a kilencven perc, és jöhetett a hosszabbítás – sorozatban negyedszer a Magyar Kupa-döntő történetében. 

A ráadásában aztán felpörögtek az események, ugyanis a 93. percben tizenegyest kapott a Ferencváros. 

A csereként beállt Corbu Mariusz csapott le egy szabad labdára a tizenhatoson belül, de a becsúszó Fabricio Amato csak elkaszálni tudta, Rúsz Márton játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé Bamidele Yusuf állt oda, de a nigériai támadó gyenge lövését a balra vetődő Gundel-Takács lábbal védeni tudta.

A csereként beállt Bamidele Yusuf megnyerhette volna a Fradinak a meccset
Fotó: Kurucz Árpád

A kihagyott büntető után támadásban maradt a Fradi, és a 102. percben ismét megnyerhette volna a meccset. Egy gyors támadás végén egy jobb oldali beadás után Yusuf fejelhetett hét méterről, de nigériai támadó kísérletét Gundel-Takács kiszedte a léc alól. 

MOL Magyar Kupa, döntő
Ferencvárosi TC-ZTE FC 0-0
Budapest, Puskás Aréna, 49 858 néző
Játékvezető: Rúsz Márton
FTC: Dibusz – Gómez, Raemaekers, Makreckis – Cadu (Szalai G., 80.), Kanikovszki, Rommens (Corbu, 91.), Zachariassen (Abu Fani, 80.), O’Dowda – Joseph, Gruber (Yusuf, 64.). Vezetőedző: Robbie Keane
ZTE: Gundel-Takács – Calderón, Várkonyi, Akpe Victory, Csonka A. (David López, 91.) – Kiss B., Amato, Szendrei, Skribek – Joao Victor (Guilherme Teixeira, 90.), Maxsuell (Daniel Lima, 63.). Vezetőedző: Nuno Campos
sárga lap: Szalai G. (88.), ill. Guilherme Teixeira (96.), Szendrei (100.)

