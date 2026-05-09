A Fradi és a Zalaegerszeg kupadöntője hosszabítás után dőlt el. A Puskás Arénában rendezett finálé csupán egyetlen gólt hozott, a mindent eldöntő találatot pedig nem az egyik csatár, hanem egy védő, a belga Toon Raemaekers szerezte a 111. percben.

A Fradi nyerte a Magyar Kupát

Fotó: Kurucz Árpád

A Fradi védőjével ilyen még nem történt

A győztes gólt szerző és a döntő legjobbjának választott Raemaekers alig találta a szavakat a lefújást követően.

Nem tudom elhinni... belerúgtam és bement, nagyon boldog vagyok. Soha nem szereztem még gólt, mindig vicceltek is a csapattársak velem, hogy már csak egy hét van hátra a szezonból, hogy betaláljak, és most végre sikerült”

– mondta az M4 Sportnak a Fradi belga védője, akinek a mostani volt mindössze a második gólja eddigi pályafutása során, ferencvárosi színekben pedig először volt eredményes.

A Fradi védője, Toon Raemaekers gólja döntött a ZTE elleni kupadöntőben

Dibusz Dénes: Ideje volt már a kupagyőzelemnek

Két elveszített döntő után nyert újra Magyar Kupát a Ferencváros, amely az előző két finálét a Paks ellen bukta el, ám ezúttal a hosszabbítás végén örülhetett – hangsúlyozta Dibusz Dénes is ezt a tényt a mérkőzés után.

„Ideje volt már újra egy kupagyőzelemmel zárni az idényt. Úgy néz ki, egyszerűen nem megy… de örülök, hogy sikerült a hosszabbításban megszerezni a győztes gólt. Ameddig erővel bírta a ZTE, addig jól tartotta a labdát, mi viszont stabilan védekeztünk, szinte helyzet nélkül hoztuk le ezt a találkozót hátul.

Több mint 120 perc kellett hozzá, de megvan a 25. kupagyőzelem. Örültünk neki, hogy ennyi szurkolónk volt itt, ez minden tekintetben egy zaklatott szezon volt.

Örülök, hogy minden Fradi-szurkoló úgy érezte, ki kellett jönnie a Puskás Arénába, köszönjük nekik is. Lehet, hogy éppen ők jelentették azt a pluszt, ami kellett a győzelemhez” – nyilatkozta a Fradi kapusa.

Dibusz Dénes magasba emelhette a Magyar Kupát

A Ferencváros az NB I utolsó fordulójában is a Zalaegerszeggel találkozik, de a címvédő csak akkor lehet újra bajnok, ha az éllovas Győr nem nyer a Kisvárda ellen.