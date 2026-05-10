A Puskás Arénában ötvenezer szurkoló előtt megrendezett Fradi-ZTE mérkőzés nagy küzdelmet hozott, de helyzetet alig, gólt pedig egyáltalán nem a rendes játékidőben, így sorozatban a negyedik MK-döntő torkollott hosszabbításba, melyben a nigériai Bamidele Yusuf büntetőt rontott. Végül egy jobb oldali szöglet után a belga Toon Raemaekers 111. percben lőtt gólja döntötte el az összecsapást.

A Fradi csapatkapitánya, Dibusz Dénes magasba emelhette a Magyar Kupát

Fotó: Kurucz Árpád

MK-győztes a Fradi: Szalai Ádám adta át a trófeát Dibusz Dénesnek

A fővárosiak az előző két évben elvesztett finálé után harmadszorra már begyűjtötték a 25. diadalukat, míg a kék-fehérek a 2023-as végső sikerük mellett 2010 után másodszor maradtak alul az aranycsatában.

A találkozó után természetesen

már a pályán elkezdődött a nagy ünneplés, miután Szalai Ádám átadta a trófeát Dibusz Dénesnek.

Robbie Keane vezetőedző együttese a kupagyőzelemmel elérte, hogy a második számú európai kupasorozat kvalifikációjában már biztosan indulhat, de ha a jövő hétvégi utolsó fordulóban az éllovas Győrt megelőzve megvédi a címét a Fizz Ligában, akkor ezt BL-selejtezős részvételre cseréli.