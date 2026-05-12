A Szpíker Korner legújabb adásában a Ferencváros–ZTE Magyar Kupa-döntőről beszélgettünk a zalaiak korábbi közönségkedvencével, Kenesei Krisztiánnal. A Fradi hosszabbítás után nyerte meg a finálét a Puskás Arénában, így története során 25. alkalommal hódította el a Magyar Kupát. A ZTE hősiesen küzdött, de végül ismét alulmaradt a rekordbajnokkal szemben. A Szpíker Korner legújabb adásában erről beszélgetett P. Fülöp Gábor műsorvezető Kenesei Krisztiánnal, a ZTE korábbi válogatott támadójával, valamint Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával.

„Nagy szerencsém volt, mert az első 100 percet nem láttam” – mondta félig viccesen Kenesei Krisztián, aki szerint a lényegről nem maradt le, még ha nem is lettek tizenegyesek. A korábbi válogatott csatárnak meccse volt, ezért nem látta a döntő elejét, ugyanakkor elmondta, meglepte, hogy a ZTE ennyire nem készült a szögletre, ami után megszerezte a győztes gólt a Fradi.

Dibusz Dénes magasba emelhette a Magyar Kupát, 25. alkalommal kupagyőztes a Fradi
Fotó: Kurucz Árpád

A Fradi győzelme Európa-ligát érhet

Gundel-Takács Bence hárított egy tizenegyest a hosszabbításban, ami fordulópont lehetett volna, de kijött a Fradi fizikai fölénye, ami után meg is nyerte a kupát. A Ferencváros tehát hosszabbításban szerzett góllal győzte le a Zalaegerszeget a Magyar Kupa döntőjében.

A beszélgetésben szóba került a Ferencváros dominanciája is, valamint az is, miért fütyülhette ki a közönség a magyar válogatott korábbi csapatkapitányát, Szalai Ádámot.

A műsorban beszélgettünk még a bajnoki döntőnek beillő Kisvárda-ETO meccsről, valamint arról ki lesz a bajnok, annyit elárulunk, hogy Kenesei Krisztián meglepőt tippelt a végső győztes kilétére.

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.

 

 

