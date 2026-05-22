Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Olvasta már?

Sulyok Tamás közzétette a kegyelmi ügy iratait

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Copa Sudamericana csoportkörének utolsó előtti fordulójában az argentin Racing Club 2-2-es döntetlent játszott a venezuelai Caracas ellen, ezzel elszálltak a továbbjutási reményei. A végeredmény egy egészen nevetséges gólnak köszönhetően alakult ki.

A Racing Club egy öngóllal hamar hátrányba került, de fordítani tudott. A hazai csapat a szünetben magabiztosan vezetett, a Caracas pedig sokáig nem találta a játék ritmusát. A venezuelaiak azonban nem adták fel, a második félidőben fokozatosan visszajöttek a mérkőzésbe, majd egy bohózatba illő góllal egyenlítettek.

A Racing Club hihetetlen gólt kapott a kapus ügyetlenkedése után
A Racing Club hihetetlen gólt kapott a kapus ügyetlenkedése után
Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Hogyan kaphatott ilyen gólt a Racing Club kapusa?

A találkozó legemlékezetesebb jelenetét a 74. percben láthatták a szurkolók. A Racing kapusa, Matías Tagliamonte egy szöglet utáni fejest követően nem tudta megfogni a labdát, és ahelyett, hogy inkább a kapu fülé ütötte volna azt, elkezdett ügyetlenkedni vele. 

Az argentin kapus bénázása után a labda a keresztlécen pattogott, 

majd onnan visszaesett a pályára, a gyorsan reagáló Irving Gudiño pedig a hálóba kotorta a játékszert.

Racing Club 2 - [2] Caracas - Irving Gudiño 74' (funny goal)
by u/Viriato181 in soccer

A jelenet inkább tűnt amatőr bakinak, mint egy nemzetközi kupameccs döntő momentumának, pedig ez a mozzanat döntött, ennek köszönhetően alakult ki a 2-2-es végeredmény. A bizarr potyagól nemcsak a mérkőzés sorsát döntötte el, hanem a Racing továbbjutási esélyeit is tönkretette. Az argentin együttes hiába birtokolta több mint 70 százalékban a labdát és alakított ki rengeteg helyzetet, egyetlen kapushiba mindent felülírt, a hatalmas baki miatt a csapat kiesett a csoportkörből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!