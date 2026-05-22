A Racing Club egy öngóllal hamar hátrányba került, de fordítani tudott. A hazai csapat a szünetben magabiztosan vezetett, a Caracas pedig sokáig nem találta a játék ritmusát. A venezuelaiak azonban nem adták fel, a második félidőben fokozatosan visszajöttek a mérkőzésbe, majd egy bohózatba illő góllal egyenlítettek.

A Racing Club hihetetlen gólt kapott a kapus ügyetlenkedése után

Hogyan kaphatott ilyen gólt a Racing Club kapusa?

A találkozó legemlékezetesebb jelenetét a 74. percben láthatták a szurkolók. A Racing kapusa, Matías Tagliamonte egy szöglet utáni fejest követően nem tudta megfogni a labdát, és ahelyett, hogy inkább a kapu fülé ütötte volna azt, elkezdett ügyetlenkedni vele.

Az argentin kapus bénázása után a labda a keresztlécen pattogott,

majd onnan visszaesett a pályára, a gyorsan reagáló Irving Gudiño pedig a hálóba kotorta a játékszert.

A jelenet inkább tűnt amatőr bakinak, mint egy nemzetközi kupameccs döntő momentumának, pedig ez a mozzanat döntött, ennek köszönhetően alakult ki a 2-2-es végeredmény. A bizarr potyagól nemcsak a mérkőzés sorsát döntötte el, hanem a Racing továbbjutási esélyeit is tönkretette. Az argentin együttes hiába birtokolta több mint 70 százalékban a labdát és alakított ki rengeteg helyzetet, egyetlen kapushiba mindent felülírt, a hatalmas baki miatt a csapat kiesett a csoportkörből.