Szombaton az ETO FC története során ötödször nyerte meg a magyar labdarúgó-bajnokságot, miután az NB I utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel egy ponttal maga mögött tartotta a Ferencvárost, amely így hiába győzte le 3-0-ra a Zalaegerszeget. A Fizz Liga zárófordulója nem csak a bajnoki címről, hanem a dobogós helyekről és a gólkirályi címről is döntött.

Aljosa Matko, az Újpest játékosa gólkirály lett az NB I-ben

Felcsúton elszőr, Újpesten 20 év után lett ismét gólkirály

A bronzéremet a Paks szerezte meg, amely már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a kieső Diósgyőr vendégeként, végül 3-1 nyert. A harmadik helyről csupán a kevesebb győzelme miatt lemaradó Debrecen az Újpest elleni hazai 2-1-es sikerrel zárt. A lila-fehérek gólját Aljosa Matko szerezte, aki így a Puskás Akadémia magyar válogatott támadójával, Lukács Dániellel holtversenyben végzett a góllövőlista élén, 17-17 találattal.

A magyar élvonalban legutóbb a 2018/19-es idényben fordult elő, hogy két gólkirály született, akkor Davide Lanzafame (Ferencváros) és Holender Filip (Budapest Honvéd) egyaránt 16-16 gólt rúgott. PAFC-játékos először végzett a góllövőlista élén, míg Újpesten legutóbb a 2005/06-ös szezonban ünnepelhettek gólkirályt, akkor Rajzci Péter volt a legeredményesebb 22 találattal.

Az NB I góllövőlistája:

17 gólos: Lukács (Puskás Akadémia), Matko (Újpest)

15 gólos: Benbuali (Győr)

12 gólos: Bárány (Debrecen)

11 gólos: Hahn (Paks)

10 gólos: Acolatse (Diósgyőr 8/Ferencváros 2), Böde (Paks), Molnár Á. (MTK), Skribek (Zalaegerszeg), Varga B. (Ferencváros)

9 gólos: Gruber (Ferencváros), Vitális (Győr)

8 gólos: Horváth Kr. (Újpest), Tijani (Nyíregyháza)

7 gólos: Bíró Be. (Kisvárda), Joao Victor (Zalaegerszeg), Joseph (Ferencváros), Kvasina (Nyíregyháza), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)

6 gólos: Átrok (MTK), Babos (Diósgyőr), Colley (Puskás Akadémia 2/Diósgyőr 4), Dzsudzsák (Debrecen), Gavric (Győr), Gyurkits (Paks), Kerezsi (MTK), Schön (Győr), Szendrei Á. (Paks), Tóth B. (Paks)

5 gólos: Cibla (Debrecen), Daniel Lima (Zalaegerszeg), Edomwonyi (Nyíregyháza), Kanichowsky (Ferencváros), Kiss B. (Zalaegerszeg), Kovacevic (Ferencváros), Molnár R. (MTK), Windecker (Paks)

4 gólos: Cipetic (Kisvárda), ifj. Dárdai P. (Puskás Akadémia), Jordanov (Kisvárda), Jurek (MTK), Kártik (Kazincbarcika), Klausz (Zalaegerszeg 2/Kazincbarcika 2), Kocsis D. (Debrecen), Krajcsovics (Zalaegerszeg 2/Újpest 2), Meshack (Kazincbarcika), Németh H. (MTK), Njie (Győr), Pető (Paks 2/Diósgyőr 2), Temesvári (Nyíregyháza)

3 gólos: Bánáti (Győr), Bognár I. (MTK), Bumba (Győr), Calderón (Zalaegerszeg), Fameyeh (Puskás Akadémia), Gordic (Debrecen), Gómez (Ferencváros), Guerrero (Debrecen), Horváth Ke. (Paks), Huszár (Győr), Komáromi (Debrecen), Kovácsréti (Nyíregyháza), Levi (Ferencváros), Manner (Nyíregyháza), Maxsuell Alegria (Zalaegerszeg), Novothny (Kisvárda), Ötvös (Ferencváros), Polievka (MTK), Saponjic (Diósgyőr), Stefulj (Győr), Szendrei N. (Zalaegerszeg), Szűcs T. (Debrecen), Tucic (Újpest), Yusuf (Ferencváros)

2 gólos: Abu Fani (Ferencváros), Anton (Győr), Ádám (Paks), Babunszki (Nyíregyháza), Benczenleitner (Nyíregyháza), Beridze (Újpest), Bese (Újpest), Chlumecky (Kisvárda), Corbu (Ferencváros), Croizet (Diósgyőr), Csinger (Győr), Evangelu (Nyíregyháza), Golla (Puskás Akadémia), Jovicic (Kisvárda), Jurina (MTK), Keita (Diósgyőr), Kovács Mi. (Nyíregyháza), Könyves (Kazincbarcika), Lenzsér (Paks), Ljujic (Újpest), Medeiros (Újpest), Mesanovic (Kisvárda), Meszhi (Kazincbarcika), Molnár G. (Kisvárda), Nagy B. (Ferencváros), Nagy K. (Kisvárda), Németh A. (Puskás Akadémia), Németh K. (MTK), Osváth (Paks), Piscsur (Győr), Rácz (Kazincbarcika), Silye (Paks), Slogar (Kazincbarcika), Sós (Kazincbarcika), Szalai (Ferencváros), Szőr (Kisvárda), Szuhodovszki (Debrecen), Vallejo (Diósgyőr), Youga (Debrecen), Zachariassen (Ferencváros)

1 gólos: Akpe Victory (Zalaegerszeg), Amato (Zalaegerszeg), Antonov (Nyíregyháza), Bakti (Zalaegerszeg), Balogh B. (Paks), Baranyai (Kazincbarcika), Batik (Debrecen), Bényei (Diósgyőr), Bíró Ba. (Győr), Bokros (Diósgyőr), Boldor (Győr), Brodic (Újpest), Cadu (Ferencváros), Csonka (Zalaegerszeg), Demeter (Diósgyőr), Dénes (Zalaegerszeg), Dreskovic (Kisvárda), Favorov (Puskás Akadémia), Ferenczi (Kazincbarcika), Galambos (Paks), Gartenmann (Ferencváros), Gera D. (Diósgyőr), Gradisar (Újpest), Harangi (Zalaegerszeg), Horváth A. (MTK), Kata (MTK), Katona B. (Nyíregyháza), Katona L. (Nyíregyháza), Katona M. (Nyíregyháza), Kern (Puskás Akadémia), Kovács P. (MTK), Krpic (Győr), Kulbacsuk (Debrecen), Kusnyír (Debrecen), Lacoux (Újpest), Lang (Debrecen), Madarász (Ferencváros), Magyar (Puskás Akadémia), Major (Kazincbarcika), Makrai (Kazincbarcika), Makreckis (Ferencváros), Markgráf (Puskás Akadémia), Matanovic (Kisvárda), Matic (Kisvárda), Májer (Nyíregyháza), Mejías (Debrecen), Melnyik (Kisvárda), Mbock (Kisvárda), Mucsányi Má. (Diósgyőr), Mucsányi Mi. (Újpest), Nagy Zsombor (Kazincbarcika), Nunes (Újpest), Nyíri (Kazincbarcika), Oláh (Nyíregyháza), Ouro (Győr), Papp K. (Paks), Peraza (Zalaegerszeg), Pesic (Ferencváros), Popoola (Kisvárda), Pozeg Vancas (Diósgyőr), Puhtyejev (Kazincbarcika), Radkowski (Kazincbarcika), Roguljic (Diósgyőr), Sajbán (Diósgyőr), Szabó J. (Paks), Szécsi (Debrecen), Szolnoki (Puskás Akadémia), Szőke (Kazincbarcika), Tajti (Újpest), Tamás (Diósgyőr), Teixeira (Zalaegerszeg), Toma (Nyíregyháza), Tóth A. (Ferencváros), Törőcsik (MTK), Trencsényi (Kazincbarcika), Varazdat (Kazincbarcika), Varju (MTK), Vécsei (Paks), Vlijter (Újpest), Zeke (Paks), Zeljkovic (MTK)

öngól: Akpe Victory (Zalaegerszeg, a Ferencváros ellen), Antonov (Nyíregyháza, a Puskás Akadémia ellen), Baranyai (Kazincbarcika, a Nyíregyháza ellen), Bokros (Diósgyőr, az Újpest ellen), Cissé (Ferencváros, az MTK ellen), Farkas B. (Diósgyőr, a Győr ellen), Kovács P. (MTK, az Újpest ellen), Lacoux (Újpest, az MTK ellen), Lippai (Kisvárda, az MTK ellen), Maceiras (Puskás Akadémia, a Diósgyőr ellen), Matic (Kisvárda, az MTK ellen), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia, a Kisvárda ellen), Nunes (Újpest, a Győr ellen), Nyíri (Kazincbarcika, az Újpest ellen), Szatmári (Diósgyőr, az ETO ellen), Szatmári (Diósgyőr, Debrecen ellen), Tamás (Diósgyőr, a Debrecen ellen)