Bloomberg: Putyin döntött az ukrán háború végéről – már az időpont is megvan

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán" miatt

Lezárult egy korszak. Pep Guardiola 10 év után távozik a Manchester City kispadjáról.

„A történelem írója” távozik. A Manchester City hivatalos oldalán jelentette be, hogy 10 év után elköszön a klubtól Pep Guardiola, aki sikert sikerre halmozott a klubnál.

(FILES) Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola kisses the Premier League trophy after the presentation ceremony following the English Premier League football match between Manchester City and West Ham United at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on May 19, 2024. A press release from the club on May 22, 2026 states: "Manchester City can confirm that Pep Guardiola will step down from his role as Manager this summer." (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Véget ért a Guardiola-korszak Manchesterben

Hiába volt még egy év hátra a szerződéséből, a spanyol szakember a korábbi sajtó hírekkel megegyezőleg lemondott posztjáról a Manchester Citynél. Guardiola 2016 júliusában csatlakozott a csapathoz, tíz év alatt pedig valami egészen különlegeset és maradandót alkotott: 20 trófeával a háta mögött távozik.

Bár távozik a klubtól, a City Football Grouppal továbbra is összeköttetésben marad, a továbbiakban a globális nagyköveti posztot tölti majd be.

„Ne kérdezzétek, miért távozom. Nincs rá okom, de legbelül tudom, hogy eljött az én időm. Semmi sem örök, ha az lenne, itt maradnék. Örök marad az érzés, az emberek, az emlékek, a szeretet, amit a Manchester City iránt érzek”mondta Guardiola.

Guardiola arról is beszélt, hogy dolgoztak, szenvedtek és harcoltak. A saját útjukat járták. Irányítása alatt a csapat hatszor nyerte meg a Premier League-et, az FA-kupát háromszor, a Ligakupát ötször, háromszor a Community Shields trófeáját, egyszer a Bajnokok Ligáját és egyszer az európai Szuperkupát.

„Amikor elveszítettem édesanyámat a Covid-járvány idején, minden pillanatban éreztem a klub támogatását. A drukkerek, a stáb, a helyiek erőt adtak nekem, amikor a legnagyobb szükségem volt rá” — tette hozzá Guardiola, majd játékosaihoz is szólt néhány mondatot. „Ne felejtsétek el, amit tettünk, azt mindannyiótokért tettük. Ti egyszerűen kivételesek vagytok. Még nem tudjátok, de egy hatalmas örökséget hagytok magatok után.”

„Tehát, ahogy az időm a végéhez közeledik, legyetek boldogok. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy megbíztak bennem, hogy ösztönöztek és szerettek. Leírhatatlanul jó volt, szeretlek titeket” — zárta gondolatait.

A Manchester City már nem akadályozhatja meg az Arsenal bajnoki címét, a bajnokság utolsó fordulójában az Aston Villa ellen hazai pályán lépnek pályára.

