A Bundesliga utolsó körében a hagyományoknak megfelelően mind a kilenc mérkőzést egy időpontban rendezték. A dobogós együtteseknek már nem volt miért izgulniuk, hiszen a Bayern München szűk egy hónapja bebiztosította 35. bajnoki címét, míg a Borussia Dortmund biztos ezüst-, a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert foglalkoztató RB Leipzig pedig biztos bronzérmesként lépett pályára a zárófordulóban.

Gulácsi Péter három hónap után visszatért a kezdőcsapatba

A korábbi magyar válogatott kapus, Gulácsi Péter a februári sérüléséből ugyan már hetekkel ezelőtt felépült, de csak most, a Freiburg otthonában térhetett vissza a lipcseiek kapujába. Willi Orbán ugyancsak a kezdőcsapatban kapott helyet és mindkét magyar végigjátszotta a találkozót, amelyen a lipcseiek 4-1-re kikaptak. Az Opta statisztikái szerint a Lipcse úgy fejezte be az idei bajnoki szezont, hogy egyetlen egyszer sem kapott gólt az első negyedórában.

A Bundesliga történetében eddig hasonló csak a Stuttgartnak (1985/86-es idény) és a Bochumnak (2000/01) sikerült.

A találkozó az Európa-liga döntős házigazda számára bírt nagyobb téttel hiszen a Konferencia-liga-selejtezős hetedik hely megtartásáért lépett pályára. A Freiburg szerdán csap össze Isztambulban az Aston Villa csapatával az El-fináléban, s ha nyer, a következő idényben a Bajnokok Ligájában indulhat, ha viszont elveszíti a finálét, a nemzetközi kupaindulás szempontjából felértékelődik számára a Bundesliga hetedik helye. A negyedik pozícióban a VfB Stuttgart végzett, amely így ugyancsak a BL-ben lesz érdekelt.

Heidenheim és a St. Pauli kiesett, de még Dárdaiék sem lélegezhetnek fel

Szintén lehetett tudni, hogy az utolsó körben az utolsó három helyezett közül az egyik az osztályozót jelentő 16. helyen végez, a másik kettő viszont kiesik. A legkedvezőbb pozícióból a Wolfsburg várta a szombati játéknapot, és a sérült Dárdai Bence nélkül is 3-1-re nyert a St. Pauli vendégeként, így készülhet az osztályozóra, míg a hamburgiak sereghajtóként búcsúztak. A másik kieső végül a Heidenheim lett, amely hazai pályán kapott ki 2-0-ra a Mainztól.