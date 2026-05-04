A hatóságok szerint lehetséges, hogy terrorcselekmény történt Lipcse belvárosában, ahol péntek délután két ember meghalt, többen pedig megsérültek a szörnyű gázolás során. Német sajtóhírek szerint a jármű nagy sebességgel haladt, azt pedig még vizsgálják, hogy terrorcselekmény történt-e. Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenleg a város csapatát, az RB Leipziget erősítik.

Gulácsiék is megemlékeztek a történtekről

Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

Gulácsi és Orbán az RB Leipzig csapatát erősítik

A német együttes, amely jelenleg a Bundesliga harmadik helyén áll, hétfőn közleményt adott ki a lipcsei gázolásról.

„A mai események Lipcse belvárosában medöbbenéssel töltenek el minket. Gondolataink az ámokfutás áldozataival, a sérültekkel, hozzátartozóikkal és mindazokkal vannak, akiknek szemtanúi voltak ennek a helyzetnek. Erőt kívánunk minden érintettnek, a sérülteknek pedig gyors és teljes felépülést.

Klubként városunk és lakói mellett állunk. Hatalmas köszönet illeti az összes bevetési és mentőegységet, valamint az elsősegélynyújtókat.”

Die heutigen Ereignisse in der Leipziger Innenstadt erfüllen uns mit großer Bestürzung.



Unsere Gedanken sind bei den Opfern der Amokfahrt, bei den Verletzten, ihren Angehörigen und den Menschen, die diese Situation miterleben mussten.

Wir wünschen allen Betroffenen viel Kraft… pic.twitter.com/q6k0nx7CCY — RB Leipzig (@RBLeipzig) May 4, 2026

Szászország kereszténydemokrata miniszterelnöke, Michael Kretschmer közölte, hogy ő is ámokfutásként kezeli a történteket.

Egy ilyen tett szóhoz sem juttat minket - de elszánttá tesz. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ügyet gyorsan és teljeskörűen felderítsük. A jogállam következetesen fel fog lépni. Szászország összetart”

− szögezte le. Az incidens a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt, ahová több tucat mentőt riasztottak ki, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki.