Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Autó hajtott a tömegbe Lipcse belvárosában – két halott, több sérült

Durva

Kiadták a riasztást: Putyin bármelyik pillanatban megtámadhatja a NATO-t

Link másolása
Vágólapra másolva!
Két ember meghalt, többen pedig megsérültek Lipcse belvárosában, ahol egy autó a gyalogosok közé hajtott. A szörnyű tragédia után Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, az RB Leipzig is kiadott egy közleményt, melyben együttérzését fejezete ki az érintettekkel.

A hatóságok szerint lehetséges, hogy terrorcselekmény történt Lipcse belvárosában, ahol péntek délután két ember meghalt, többen pedig megsérültek a szörnyű gázolás során. Német sajtóhírek szerint a jármű nagy sebességgel haladt, azt pedig még vizsgálják, hogy terrorcselekmény történt-e. Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenleg a város csapatát, az RB Leipziget erősítik.

Gulácsiék is megemlékeztek a történtekről
Gulácsiék is megemlékeztek a történtekről
Fotó: JENS SCHLUETER / AFP

Gulácsi és Orbán az RB Leipzig csapatát erősítik

A német együttes, amely jelenleg a Bundesliga harmadik helyén áll, hétfőn közleményt adott ki a lipcsei gázolásról.

„A mai események Lipcse belvárosában medöbbenéssel töltenek el minket. Gondolataink az ámokfutás áldozataival, a sérültekkel, hozzátartozóikkal és mindazokkal vannak, akiknek szemtanúi voltak ennek a helyzetnek. Erőt kívánunk minden érintettnek, a sérülteknek pedig gyors és teljes felépülést.

Klubként városunk és lakói mellett állunk. Hatalmas köszönet illeti az összes bevetési és mentőegységet, valamint az elsősegélynyújtókat.”

Szászország kereszténydemokrata miniszterelnöke, Michael Kretschmer közölte, hogy ő is ámokfutásként kezeli a történteket. 

Egy ilyen tett szóhoz sem juttat minket - de elszánttá tesz. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ügyet gyorsan és teljeskörűen felderítsük. A jogállam következetesen fel fog lépni. Szászország összetart”

− szögezte le. Az incidens a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt, ahová több tucat mentőt riasztottak ki, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!