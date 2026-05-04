A hatóságok szerint lehetséges, hogy terrorcselekmény történt Lipcse belvárosában, ahol péntek délután két ember meghalt, többen pedig megsérültek a szörnyű gázolás során. Német sajtóhírek szerint a jármű nagy sebességgel haladt, azt pedig még vizsgálják, hogy terrorcselekmény történt-e. Gulácsi Péter és Willi Orbán jelenleg a város csapatát, az RB Leipziget erősítik.
A német együttes, amely jelenleg a Bundesliga harmadik helyén áll, hétfőn közleményt adott ki a lipcsei gázolásról.
„A mai események Lipcse belvárosában medöbbenéssel töltenek el minket. Gondolataink az ámokfutás áldozataival, a sérültekkel, hozzátartozóikkal és mindazokkal vannak, akiknek szemtanúi voltak ennek a helyzetnek. Erőt kívánunk minden érintettnek, a sérülteknek pedig gyors és teljes felépülést.
Klubként városunk és lakói mellett állunk. Hatalmas köszönet illeti az összes bevetési és mentőegységet, valamint az elsősegélynyújtókat.”
Szászország kereszténydemokrata miniszterelnöke, Michael Kretschmer közölte, hogy ő is ámokfutásként kezeli a történteket.
Egy ilyen tett szóhoz sem juttat minket - de elszánttá tesz. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy az ügyet gyorsan és teljeskörűen felderítsük. A jogállam következetesen fel fog lépni. Szászország összetart”
− szögezte le. Az incidens a Grimmaische Straße bevásárlóutcában történt, ahová több tucat mentőt riasztottak ki, de a rendőrség és a tűzoltóság is nagy erőkkel vonult ki.
