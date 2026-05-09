Gundel-Takács Gábor ezúttal nem dolgozni érkezett, hanem szurkolni a Puskás Arénába, hiszen fia, Gundel-Takács Bence a ZTE kapusaként ott volt a döntőben. Bence főszereplővé vált a meccsen, hiszen több nagy védése is volt.

Gundel-Takács Gábor fia, Bence a ZTE kapusaként volt ott a kupadöntőben

Fotó: Kurucz Árpád

Gundel-Takács Gábor tombolt a lelátón

Gundel-Takács Bence a 0–0-s rendes játékidő után a hosszabbításban mutatott be nagy védést, amikor tizenegyest kapott a Fradi. A labda mögé Yusuf állt, de a ZTE kapusa kivárt, és lábbal védeni tudott.

A kamera megtalálta a büszke apukát is, aki boldogan vette tudomásul a nagy védést.

A bravúrnak végül nem lett nagy jelentősége, mert a hosszabbításban a Fradi gólt szerzett, Raemaekers egy szöglet után szerezte meg a mindent eldöntő gólt, így 25. alkalommal is kupagyőztes lett a Fradi, amely szintén a ZTE elleni bajnokival zárja majd a szezont következő héten.