Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Rendkívüli lépést jelentett be a leendő pénzügyminiszter: pótköltségvetést készítene

Sport

Szoboszlait bombagóltól fosztották meg a Liverpool és a Chelsea rangadóján

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Magyar Kupában Ferencváros–ZTE meccset rendeztek a Puskás Arénában. A találkozón ott volt a népszerű televíziós, Gundel-Takács Gábor is. A megjelenése nem volt véletlen, ám a kommentátor nem közvetíteni, hanem szurkolni érkezett.

Gundel-Takács Gábor ezúttal nem dolgozni érkezett, hanem szurkolni a Puskás Arénába, hiszen fia,  Gundel-Takács Bence a ZTE kapusaként ott volt a döntőben. Bence főszereplővé vált a meccsen, hiszen több nagy védése is volt.

Gundel-Takács Gábor fia, Bence a ZTE kapusaként volt ott a kupadöntőben
Gundel-Takács Gábor fia, Bence a ZTE kapusaként volt ott a kupadöntőben
Fotó: Kurucz Árpád

Gundel-Takács Gábor tombolt a lelátón

Gundel-Takács Bence a 0–0-s rendes játékidő után a hosszabbításban mutatott be nagy védést, amikor tizenegyest kapott a Fradi. A labda mögé Yusuf állt, de a ZTE kapusa kivárt, és lábbal védeni tudott.

A kamera megtalálta a büszke apukát is, aki boldogan vette tudomásul a nagy védést.

A bravúrnak végül nem lett nagy jelentősége, mert a hosszabbításban a Fradi gólt szerzett, Raemaekers egy szöglet után szerezte meg a mindent eldöntő gólt, így 25. alkalommal is kupagyőztes lett a Fradi, amely szintén a ZTE elleni bajnokival zárja majd a szezont következő héten.

  • Gundel-Takács Bence másodszor bukott el kupadöntőt, korábban a Budafok kapusaként szerepelt fináléban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!