Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Mi történt?

Elnézést kért, mégis tovább támadják – Szoboszlai egyértelmű lépéssel reagált

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalmas az öröm! Az ETO FC Győr bajnoki címét nemcsak a játékosok és a szurkolók ünnepelték önfeledten, hanem a futballisták családtagjai is. A kisvárdai 1-0-s győzelem után különösen emlékezetes pillanatokat élt át a győriek csapatkapitánya, Vitális Milán, aki a feleségével közösen ünnepelhette pályafutása eddigi legnagyobb sikerét.

A Nyíregyházán született, de Győrben nevelkedő, hatszoros válogatott középpályás meghatározó szerepet játszott az ETO fantasztikus idényében, és a hírek szerint hamarosan új fejezet kezdődhet a karrierjében, ugyanis a nyáron továbbléphet a klubtól.

Vitális Milán a nyáron elhagyja Győrt?
Vitális Milán a nyáron elhagyja Győrt? 
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A bajnok Győr sztárjának felesége is nagyot bulizott

A bajnoki arany azonban most minden másnál fontosabb volt, amit feleségével, Grétivel is megosztott.

A futballista közösségi oldalán közzétett ünneplős fotókon jól látszik, hogy Gréti is megkapta a „magyar bajnok” feliratú pólót, ami sokak szerint azt jelképezi, mennyire fontos szerepe volt a családi háttérnek Vitális sikerében

 – szúrta ki a Bors.

Vitális Milán és felesége, Gréta
Fotó: Instagram/milanvitalis

A pár tavaly nyáron, mindössze 23 évesen házasodott össze, ráadásul alig két nappal azelőtt, hogy Vitális először csatlakozott a magyar válogatott keretéhez Telkiben.

Az ünneplés természetesen nem ért véget a lefújás után: a győriek a kisvárdai stadionban és a vendégöltözőben kezdődő bulit egészen hazáig folytatták.

@m4sportofficial Így ünnepelte a bajnoki címet az ETO 😁🏆 #m4sport #magyar #foci #etofc ♬ eredeti hang - M4 Sport

A bajnokcsapat számára vasárnap délután következik a hivatalos éremátadó az ETO Stadionban, ahol a szurkolók együtt ünnepelhetnek kedvenceikkel.

Öltözőben, buszon, benzinkúton: így ünnepelték a győriek a bajnoki címet – videó
Két év alatt tett csodát a Győrrel, a semmiből érkezett meg Borbély Balázs
Szabolcsi rafinéria, alsógatyás focisták – így lett Kisvárda a győriek kedvenc városa
Képeken a győri fieszta, így még nem ünnepeltek bajnoki címet Kisvárdán

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!