A Nyíregyházán született, de Győrben nevelkedő, hatszoros válogatott középpályás meghatározó szerepet játszott az ETO fantasztikus idényében, és a hírek szerint hamarosan új fejezet kezdődhet a karrierjében, ugyanis a nyáron továbbléphet a klubtól.
A bajnok Győr sztárjának felesége is nagyot bulizott
A bajnoki arany azonban most minden másnál fontosabb volt, amit feleségével, Grétivel is megosztott.
A futballista közösségi oldalán közzétett ünneplős fotókon jól látszik, hogy Gréti is megkapta a „magyar bajnok” feliratú pólót, ami sokak szerint azt jelképezi, mennyire fontos szerepe volt a családi háttérnek Vitális sikerében
– szúrta ki a Bors.
A pár tavaly nyáron, mindössze 23 évesen házasodott össze, ráadásul alig két nappal azelőtt, hogy Vitális először csatlakozott a magyar válogatott keretéhez Telkiben.
Az ünneplés természetesen nem ért véget a lefújás után: a győriek a kisvárdai stadionban és a vendégöltözőben kezdődő bulit egészen hazáig folytatták.
A bajnokcsapat számára vasárnap délután következik a hivatalos éremátadó az ETO Stadionban, ahol a szurkolók együtt ünnepelhetnek kedvenceikkel.