Felszabadultan, igazából már tét nélkül játszhatott a DVTK, és ez meg is látszott a vendégeken, egyáltalán nem látszott az első 30 percben, hogy a bajnoki címért hajtó Győrtől megijedtek volna, kifejezetten kiegyenlített küzdelem folyt a pályán a már a másodosztályba kiesett Diósgyőr részvételével. Igaz, azért Schön révén többször is közel került a hazai együttes ahhoz, hogy komolyabb helyzetet alakítsanak ki, de a 0-0 igazán nem került veszélybe.

A Győr magabiztosan nyert a DVTK ellen

A Győr már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát

Aztán fél órát követően egy eladott labda után Bumba bombázott, de hatalmasat védett a kapus, majd Benbouali közvetlen közelről lőhetett kapura, de konkrétan kilőtte a stadionból a labdát, maradt a 0-0. Nem sokáig örülhettek a vendégek, a 33. percben Schön jött, látott, győzött, de leginkább parádésan fejelt kapuba Bánáti beadása után. Aztán a 44. percben Benbouali, a csapat házi gólkirálya megszerezte idénybeli 14. gólját, a DVTK elleni meccsen pedig a második hazai találatot egy remek fejesnek köszönhetően. A szünetre így nem 1-0, hanem 2-0 lett a Győrnek.

A szünet után nem vesztegette a Győr az időt, szinte rögtön gólt szerzett Schön révén egy védelmi hibát követően, aki így ezen a találkozón már a második gólját jegyezte, a hazaiak pedig már 3-0-ra vezettek akkor, amikor lényegében még egy teljes félidő előttünk állt.

A folytatásban is a győriek akarata érvényesült, a DVTK nem találta az ellenszert a hazaiak támadásaira, többször is csak a szerencsén múlt, hogy három helyett nem néggyel mentek már a győriek a meccsen. Aztán a 66. percben Stefulj lövésébe Farkas rosszul ért bele, blokkolni akart a DVTK játékosa, de öngól lett belőle, ezzel 4-0 lett az állás, a Győr ebben az idényben először jutott el otthon négy gólig. A lefújásig már nem változott az eredmény, így, ha a vasárnapi derbin kikap a Ferencváros, akkor már bajnoknak mondhatja magát az utolsó forduló előtt a Győr, de egyébként is a saját kezében van a csapat sorsa.