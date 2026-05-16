Az ETO FC Győr a Fizz Liga szombati zárófordulójában Kisvárdán tette fel a koronát az 2025/2026-os idényben nyújtott teljesítményére, ugyanis az 1-0-s győzelem azt eredményezte, hogy Borbély Balázs csapata egy ponttal maga mögött tartotta a Ferencvárost, amely hiába verte a Zalaegerszeget, ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel.

Így ünnepelték a győri szurkolók csapatuk bajnoki elsőségét

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Fergeteges hangulatban ünnepelte a Győr a bajnoki címét

A lefújás után kitört a fieszta a kisvárdai Várkerti Stadionban, Borbély Balázst a levegőbe dobálták a játékosai, a több mint 400 km-t utazó több ezer kisalföldi szurkoló pedig berohant a pályára és a Fradit a trónról hét év után letaszító friss bajnokokkal együtt ünnepelte a klub történetének ötödik NB I-es elsőségét. A drukkerek csaknem alsónadrágra vetkőztették le kedvenceiket, ugyanis mindenki szeretett volna kapni egy-egy relikviát a történelmi sikerből. Többek között a magyar válogatott Vitális Milán már pezsgőtől áztatva állt a kamerák elé, de az ünneplés az öltözőben is folytatódott. Tekintse meg a győri örömünnep legjobb képeiből összeállított galériánkat!