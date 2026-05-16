Az ETO FC 1-0-ra győzött Kisvárdán a labdarúgó NB I utolsó fordulójában, és megszerezte a bajnoki címet. A kevesebb mint háromezer néző befogadására alkalmas Várkerti Stadiont ellepték a győri szurkolók, sőt a lefújás után a pályán ünnepelték csapatuk történetének ötödik bajnoki címét.

Az ETO FC Győr a Fizz Liga szombati zárófordulójában Kisvárdán tette fel a koronát az 2025/2026-os idényben nyújtott teljesítményére, ugyanis az 1-0-s győzelem azt eredményezte, hogy Borbély Balázs csapata egy ponttal maga mögött tartotta a Ferencvárost, amely hiába verte a Zalaegerszeget, ezúttal be kellett érnie az ezüstéremmel.

Így ünnepelték a győri szurkolók csapatuk bajnoki elsőségét
Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Fergeteges hangulatban ünnepelte a Győr a bajnoki címét 

A lefújás után kitört a fieszta a kisvárdai Várkerti Stadionban, Borbély Balázst a levegőbe dobálták a játékosai, a több mint 400 km-t utazó több ezer kisalföldi szurkoló pedig berohant a pályára és a Fradit a trónról hét év után letaszító friss bajnokokkal együtt ünnepelte a klub történetének ötödik NB I-es elsőségét. A drukkerek csaknem alsónadrágra vetkőztették le kedvenceiket, ugyanis mindenki szeretett volna kapni egy-egy relikviát a történelmi sikerből. Többek között a magyar válogatott Vitális Milán már pezsgőtől áztatva állt a kamerák elé, de az ünneplés az öltözőben is folytatódott. Tekintse meg a győri örömünnep legjobb képeiből összeállított galériánkat!

Kisvárda Master Good–ETO FC Győr, KisvárdaETO, foci, NB I, bajnoki labdarúgó mérkőzés, Fizz Liga, 2026.05.16.
Az ETO FC 13 év szünet után szerezte meg újra a bajnoki címet, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák.

