Hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a labdarúgó NB I-ben éllovas ETO FC Győr, hogy az előre jelzett csapadék- és szélviszonyok miatt lemondta a közös meccsnézést. Mint ismert, a Győr Kisvárdán zárja a magyar élvonal 2025-2026-os idényét, így értelemszerűen nem sok szurkoló láthatja élőben az ETO sorsdöntő bajnokiját.

Május 16-án, szombaton a legtöbb magyar futballrajongó szeme Kisvárdára és a Gorupama Arénára szegeződik, hiszen 17.15-től az ETO FC Győr mérkőzésével párhuzamosan a Fradi is pályára lép az NB I utolsó fordulójában. Földrajzilag a listavezető húzta a rövidebbet, hiszen a Ferencváros hazai közönsége előtt játszhat, míg a Győrnek egészen Kisvárdáig kell utaznia.

A Győr előnye egyetlen pont a Fradival szemben
Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Rossz hírt kaptak a Győr szurkolói

Csütörtök délután a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be az ETO, hogy elmarad a közös szurkolói meccsnézés, mivel nem tudják garantálni a résztvevők biztonságát.

„Az ETO FC − a Katasztrófavédelem javaslatára és az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésére tekintettel − felülvizsgálta a szombati, közös meccsnézés biztonságos és észszerű lebonyolításának lehetőségét” − kezdődik a közlemény.

Az előrejelzések figyelembevételével klubunk előtérbe helyezi szurkolóink biztonságát és egészségének védelmét. Az előre jelzett csapadék- és szélviszonyok alapján nem biztosított szurkolóink egészsége és épsége. Ennek okán klubunk eláll az esemény lebonyolításától.”

Fizz Liga, 33. forduló:

péntek:
Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.45
Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 20.00

szombat:
Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.15
Debreceni VSC-Újpest FC 17.15
Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 17.15
Kisvárda Master Good-ETO FC 17.15

