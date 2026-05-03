A bajnoki címre hajtó ETO FC Győr már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a DVTK ellen. A meccs hőse a magyar válogatott Schön Szabolcs volt, aki bő félóra után megszerezte a vezetést, majd a szünet után duplázni tudott. A győriek negyedik találata után már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Borbély Balázs csapatának győzelme viszont egy percig sem forgott veszélyben.

Borbély Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője szerint idegesek voltak a játékosai

„Nehezen indult a mérkőzés, látványosan idegesek voltunk, kapkodtunk. Az ellenfél jól és szervezetten védekezett, nem találtuk a fogást rajtuk. Jókor rúgtuk a gólokat az első félidőben, a másodikban pedig teljesen a mi kontrollunk alatt volt a játék, akár több gólt is lőhettünk volna. A játékosok nagyon fiatalok, először találkoznak ilyen helyzettel. De aztán feloldódtak és szép gólokat tudtunk szerezni. Most lesz egy hosszabb szünet, kicsit rápihenünk és felkészülünk az utolsó fordulóra” – mondta a győriek edzője, Borbély Balázs azzal kapcsolatban, miért nem találták az elején a fogást a diósgyőrieken.

Újpest-Fradi helyett inkább a családjával lesz a Győr magyar válogatott focistája

A győriek már vasárnap bajnokok lehetnek, amennyiben a Fradi kikap az Újpesttől a Fizz Liga 32., utolsó előtti fordulójában. Más esetben az utolsó fordulóban dől el az aranyérem sorsa. Schön Szabolcs a Diósgyőr elleni mérkőzés után elmondta, a családjával szeretné tölteni a vasárnapot, így egyelőre nem tervezi, hogy megnézi az Újpest-Ferencváros derbit.

„Nagyon fontos győzelmet arattunk. Egy nagyon szimpatikus, gyors és jól védekező csapat ellen játszottunk, nehéz volt őket áttörni” – mondta a 11-szeres magyar válogatott szélső. „Lehetséges, hogy meg sem nézem a mérkőzést, majd kiderül. Családdal leszek, pihenek, aztán készülök a jövő heti mérkőzésre”.