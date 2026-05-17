Korábban már beszámoltunk arról az Origón, hogy az ETO FC 1-0-ra győzött Kisvárdán a labdarúgó NB I utolsó fordulójában, és megszerezte a bajnoki címet. A kevesebb mint háromezer néző befogadására alkalmas Várkerti Stadiont ellepték a győri szurkolók, sőt a lefújás után a pályán ünnepelték csapatuk történetének ötödik bajnoki címét. Azonban itt még nem ért véget az ünneplés, vasárnap immár a saját stadionjukban is együtt örülhettek a szurkolók a focistákkal.

A Győr ismét magyar bajnok lett, összesen már ötödszörre

A Győr átvette a megérdemelt bajnoki trófeát, a 2025/2026-os kiírás bajnoka a Ferencvárost taszította le a trónról, egy végletekig kiélezett hajrá végén (egy ponttal szerzett többet a végelszámolásban a Győr).