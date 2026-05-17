Öltözőben, buszon, benzinkúton: így ünnepelték a győriek a bajnoki címet

Az ETO FC Győr a 2025/2026-os idény utolsó fordulójában, szombaton 1-0-ra nyert Kisvárdán, ezzel egy ponttal maga mögött tartotta a Ferencvárost. A fővárosi zöld-fehérek is begyűjtötték a három pontot a záró fordulóban, 3-0-ra verték otthon a Zalaegerszeget, de ez csak az ezüstéremhez volt elég.

A Győr játékosai már az öltözőben fergeteges bulit csaptak

Hogy buliztak a győri focisták?

A 2013 után újra aranyérmes győriek – akik a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában indulhatnak a következő szezonban, a párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák – hatalmas ünneplésbe kezdtek a történelmi siker után.

– írta az M4 Sport a videó mellé.