Minden eldől a Fizz Liga zárófordulójában. Az ETO FC Győr 13 év után ünnepelhet bajnoki címet és letaszíthatja trónjáról a címvédő rekordbajnok Ferencvárost. A győriek legutóbbi bajnoki címét még a csapat játékosaként ünnepelhette a 36-szoros magyar válogatott középpályás, Kalmár Zsolt, akinek szívében különleges helyet foglal el a klub és a város.
A Győr belépett a bajnoki cím kapujába
Kalmár Zsolt szerint a Győr már megérdemel egy újabb bajnoki címet és kimondottan kellemes emlékekkel gondol vissza pályafutása korai szakaszára, amikor ő is magasba emelhette a trófeát. Biztos benne, hogy megnézi a mindent eldöntő szombati, Kisvárda elleni összecsapást és szurkolni fog a csapatnak.
„Ugyan még nem tudom, hogy hol: otthon vagy a városban. Ha esni fog, akkor itthon a családdal, a testvéreimmel fogjuk nézni a mérkőzést – mondta az Origo Sport megkeresésére Kalmár Zsolt. − Nagyon szorítok az ETO-nak, hogy sikerrel vegye az utolsó akadályt is.”
Az ETO mindig a szívemben marad, hiszen ott nőttem fel, ott váltam érett játékossá és oda jártam iskolába is. Mindig szívesen gondolok vissza arra az időszakra”
− emlékezett vissza jókedvűen.
Kalmár Győrben született és klubnál nevelkedett. Élete első NB I-es bajnokiján, az Újpest ellen ülhetett le először a kispadra. A szezon utolsó meccsén, az Egri FC otthonában pedig már végigjátszotta a találkozót és megszerezte első gólját is.
„Éppen abban az évben, 2013 telén kerültem fel az NB I-be és mentem a nagy csapattal edzőtáborba. Szépen lassan játéklehetőséghez jutottam. Emlékszem, amikor még nem voltunk bajnokok, az Újpest ellen voltam először keretben. Amikor már megszereztük a bajnoki címet, az utolsó fordulókban pályára is tudtam lépni” – fogalmazott Kalmár.
„Fantasztikus érzés volt ilyen fiatalon bajnoki címet és Szuperkupa-győzelmet ünnepelni. Remélem, hogy hosszú idő után újra bajnokságot tud nyerni az ETO. Mindenki megérdemelné, a szurkolók, a város és a klub is.”
Kalmár kiemelte, figyelembe véve a múltat, és azt, hogy a Győr honnan jutott el idáig, „két éven belül egy olyan csapatot tudtak összerakni, amely versenyképes a Fradival szemben”, hatalmas fegyvertény. Óriási felszabadultság lenne minden szempontból, ha a Győrnek sikerülne megnyernie a bajnoki címet. Azért is szurkol a csapatnak, mert vannak korábbi csapattársai is a keretben, és a szakmai stábhoz is sok szál köti.
Kalmár Zsolt a végeredményt is megtippelte
A vezetőedző, Borbély Balázs például Kalmár másodedzője is volt, akinek külön nagyon szurkol, hogy sikerüljön felérnie a csúcsra. A Fradi még bajnok lehet, de a címvédő sorsa nem a saját kezében van. Győrben minden bizonnyal már az egygólos győzelemnek is örülnének Kisvárdán szombat délután, ami azt jelentené, hogy az ETO a 2012/2013-as kiírás után ismét bajnoki címet ünnepelhetne. A Magyar Labdarúgó Szövetség már előre felkészült a bajnokavatásra, és bekészítette a vándorkupát.
Kalmár Zsoltot megkérdeztük, milyen mérkőzésre számít, valamint arról is, mit tippel, mi lesz a végeredmény.
„Szerintem 2–0-s ETO-győzelem lesz. Viszont azt gondolom, nem lesz könnyű mérkőzés. Kisvárdára kell utazni, egy kellemetlen csapathoz és még a nyomás is ott lesz a Győr nyakán. De amilyen teljesítményt nyújtottak, és amilyen focit játszottak az egész szezon során - az egész NBI mezőnyét tekintve, a legizgalmasabbat és legkiegyensúlyozottabbat -, győzelmet várok. A Kisvárda ugyanakkor nem fogja könnyen adni a sikert, a Győrnek biztosan meg kell majd izzadnia érte” – zárta gondolatait Kalmár.
Fizz Liga, 33. forduló, szombat:
Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.15
Debreceni VSC-Újpest FC 17.15
Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 17.15
Kisvárda Master Good-ETO FC 17.15
