Minden eldől a Fizz Liga zárófordulójában. Az ETO FC Győr 13 év után ünnepelhet bajnoki címet és letaszíthatja trónjáról a címvédő rekordbajnok Ferencvárost. A győriek legutóbbi bajnoki címét még a csapat játékosaként ünnepelhette a 36-szoros magyar válogatott középpályás, Kalmár Zsolt, akinek szívében különleges helyet foglal el a klub és a város.

Kalmár Zsolt (képen jobbra) győri bajnoki címet vár

A Győr belépett a bajnoki cím kapujába

Kalmár Zsolt szerint a Győr már megérdemel egy újabb bajnoki címet és kimondottan kellemes emlékekkel gondol vissza pályafutása korai szakaszára, amikor ő is magasba emelhette a trófeát. Biztos benne, hogy megnézi a mindent eldöntő szombati, Kisvárda elleni összecsapást és szurkolni fog a csapatnak.

„Ugyan még nem tudom, hogy hol: otthon vagy a városban. Ha esni fog, akkor itthon a családdal, a testvéreimmel fogjuk nézni a mérkőzést – mondta az Origo Sport megkeresésére Kalmár Zsolt. − Nagyon szorítok az ETO-nak, hogy sikerrel vegye az utolsó akadályt is.”

Az ETO mindig a szívemben marad, hiszen ott nőttem fel, ott váltam érett játékossá és oda jártam iskolába is. Mindig szívesen gondolok vissza arra az időszakra”

− emlékezett vissza jókedvűen.

Kalmár Győrből igazolt ki Németországba, majd Fehérvárra tért vissza

Kalmár Győrben született és klubnál nevelkedett. Élete első NB I-es bajnokiján, az Újpest ellen ülhetett le először a kispadra. A szezon utolsó meccsén, az Egri FC otthonában pedig már végigjátszotta a találkozót és megszerezte első gólját is.

„Éppen abban az évben, 2013 telén kerültem fel az NB I-be és mentem a nagy csapattal edzőtáborba. Szépen lassan játéklehetőséghez jutottam. Emlékszem, amikor még nem voltunk bajnokok, az Újpest ellen voltam először keretben. Amikor már megszereztük a bajnoki címet, az utolsó fordulókban pályára is tudtam lépni” – fogalmazott Kalmár.

„Fantasztikus érzés volt ilyen fiatalon bajnoki címet és Szuperkupa-győzelmet ünnepelni. Remélem, hogy hosszú idő után újra bajnokságot tud nyerni az ETO. Mindenki megérdemelné, a szurkolók, a város és a klub is.”

Kalmár kiemelte, figyelembe véve a múltat, és azt, hogy a Győr honnan jutott el idáig, „két éven belül egy olyan csapatot tudtak összerakni, amely versenyképes a Fradival szemben”, hatalmas fegyvertény. Óriási felszabadultság lenne minden szempontból, ha a Győrnek sikerülne megnyernie a bajnoki címet. Azért is szurkol a csapatnak, mert vannak korábbi csapattársai is a keretben, és a szakmai stábhoz is sok szál köti.